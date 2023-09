Anticosti au patrimoine mondial de l’UNESCO : les Mi’gmaq oubliés

Les Mi'gmaq de la Gaspésie estiment avoir été écartés des célébrations entourant la nomination d’Anticosti au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Les Mi'gmaq des communautés de Listuguj, de Gespeg et de Gesgapegiag se réjouissent de la reconnaissance d’Anticosti au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Les trois communautés mi'gmaw de la Gaspésie rappellent toutefois que l’île fait partie de leur territoire ancestral.

Les Mi'gmaq de la Gaspésie qui revendiquent le territoire n’ont pas été prévenus de cette annonce. Le chef de la communauté de Gespeg, Terry Shaw, déplore avoir appris la nouvelle mardi dans les médias.

Pourtant, il rappelle que sa nation a déposé officiellement une revendication territoriale auprès des autorités gouvernementales en 2007. Le territoire, indique Terry Shaw, est toujours occupé par les Mi'gmaq qui vont y chasser et pêcher. C’est un territoire partagé , reconnaît le chef, mais tous les gouvernements et les Autochtones savent que c’est aussi un territoire mi'gmaq.

Relance de l'idée d'une liaison maritime

Les liens entre la Gaspésie et Anticosti sont effectivement anciens et pas seulement le fait des Premières Nations. Au cours des dernières années, différents projets de liaisons maritimes entre Havre-Saint-Pierre, l’île d’Anticosti et la côte gaspésienne ont été étudiés.

Le Port de Havre-Saint-Pierre voit dans le nouveau statut de l’île, une occasion de relancer l’idée. Une telle liaison permettrait au port d’obtenir un meilleur accès à l’île d’Anticosti. Une demande, appuyée par la MRC de la Minganie, a été adressée au ministère des Transports et de la Mobilité durable par le Port de Havre-Saint-Pierre.

La directrice générale du Port de Havre-Saint-Pierre, Odessa Thériault, croit que la clientèle internationale et les touristes du Québec seront nombreux à vouloir visiter l’île.

C’est tellement une fierté d’avoir un nouveau site de l’UNESCO que les gens vont définitivement vouloir aller le visiter. Alors d’offrir un service de traversier qui soit constant et régulier, ça devient essentiel , commente Mme Thériault.

La Municipalité de L’Île-d’Anticosti dit d’ailleurs se préparer à accueillir les visiteurs en augmentant, entre autres, son offre d’hébergement.

En raison de sa splendeur et de sa géologie unique, l'île est entrée cette semaine dans la courte liste des lieux d’un intérêt exceptionnel pour l'héritage de l'humanité. Une démarche qui vise aussi à protéger une partie du territoire autochtone.

Le dossier a été soutenu par la Municipalité de L'Île-d'Anticosti, en collaboration avec la MRC de Minganie et des communautés innues d'Ekuanitshit et de Nutashkuan ainsi qu’avec l’aide de scientifiques et d’organisations non gouvernementales.

