Deux groupes de citoyens de Trois-Rivières aux prises avec des inondations et des refoulements d’égouts à répétitions lors d’épisodes de pluies abondantes, comme ce fut le cas cet été, unissent leur force face à la Ville. Une pétition circule pour demander un moratoire sur les nouveaux développements dans les districts de Chavigny et de La Vérendrye.

Cette demande viserait les projets qui produisent un apport d’eau pluviale au système d’égout déjà existant dans ces districts.

Les groupes Eau-tage et les Sinistrés de la rivière Milette, dont les revendications se ressemblaient, ont choisi de faire front commun dans leurs demandes à la Ville. Il y a eu dans un premier temps les réclamations en dédommagement d’une soixantaine de citoyens après les pluies du 13 juillet dernier, explique le fondateur du groupe Eau-tage, Marc Lépine. Ces Trifluviens souhaitent maintenant être écoutés par la Ville .

À voir : [Reportage] Refoulements dans les quartiers Chavigny et La Vérendrye

On sent que l’écoute n’y est pas. Les problèmes sont connus depuis très longtemps, mais il ne se passe rien à part les réunions que la Ville de Trois-Rivières fait ici et là pour éteindre des feux.

La cause est une cause résultant des bassins versants qu’il y a dans la région ici menant au fleuve. On reçoit toute l’eau du nord de Trois-Rivières, bien sûr des secteurs, mais toute l’eau ou à peu près toute l’eau provenant du haut de Trois-Rivières , poursuit-il.

Selon lui, les installations pluviales municipales ne suffisent plus à la demande. La demande de moratoire vise à faire prendre conscience de cet état de fait, mais de prendre position aussi sur les nouveaux développements qui seront ou qui sont sur la table.

Pour Marc Lépine, le développement du District 55 n’est que la pointe de l’iceberg .

La Ville de Trois-Rivières n’a pas encore répondu à notre demande de commentaires.

D'après l'entrevue réalisée à l'émission Toujours le matin