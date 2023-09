La revue de presse En mode solutions du 22 septembre 2023

Au menu cette semaine :

Alimentation : Le gouvernement fédéral est attaqué de toutes parts. Le coût du panier d’épicerie a encore contribué à l'augmentation du taux d’inflation au mois d’août. Après avoir convoqué les 5 grands de l’alimentation, Ottawa a déposé jeudi un projet de loi qui inclut des dispositions sur les prix à l’épicerie.

Emballage : Réduire de 60 % l’emballage de pâtes alimentaires plates qui reprennent leur forme dans l’eau bouillante.

Élagage : Des spécialistes utilisent de nouvelles technologies pour que l’élagage des arbres soit plus précis et moins dommageable.

Alimentation, emballage et élagage - En mode solutions.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.C'est encore mieux l'après-midi. Alimentation, emballage et élagage - En mode solutions ÉMISSION ICI PREMIÈRE C'est encore mieux l'après-midi Écouter l’audio (Alimentation, emballage et élagage - En mode solutions. 10 minutes 53 secondes) Durée de 10 minutes 53 secondes 10:53

Le prix du panier d'épicerie

L'inflation s'accélère pour un deuxième mois de suite (Radio-Canada)

Publicité

Au rayon des bonnes nouvelles, notons un ralentissement le mois dernier de la croissance du prix de l’épicerie qui s’est accru de 6,9 % en août sur une base annuelle alors que l’augmentation du prix des produits achetés en magasin était de 8,5 % en juillet.

Ottawa dépose son projet de loi sur le logement et l’épicerie (Radio-Canada)

La loi empêcherait aussi les situations où de grandes chaînes empêchent des concurrents plus petits de s’établir à proximité de leurs établissements.

Le panier d’épicerie et le logement au cœur de la rentrée parlementaire à Ottawa (Radio-Canada)

Le prix du panier d’épicerie était sur toutes les lèvres lundi, alors que les patrons des cinq plus grandes chaînes d’alimentation dans le pays étaient convoqués à Ottawa pour une réunion avec le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, et la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland.

Publicité

Inflation: la faute aux épiceries, vraiment? (Le Soleil) (Nouvelle fenêtre)

En fait, ça n’est pas aussi clair que ce que le gouvernement Trudeau laisse entendre. Plusieurs travaux et indicateurs suggèrent fortement que le plus clair des hausses de prix est survenu en amont des détaillants .

Le contrôle des prix de l'épicerie en France (Radio-Canada, Ça nous regarde)

Bruno Lemaire, le ministre français de l’Économie a annoncé le 31 août qu’il souhaitait mettre en place une forme de contrôle des prix. Jusqu’à présent, les résultats ne sont pas concluants.

Une loi contre la shrinkflation entrera en vigueur dès novembre , selon Élisabeth Borne (20 minutes) (Nouvelle fenêtre)

Une loi serait en préparation pour interdire cette pratique trompeuse qui consiste à réduire les portions dans un emballage tout en maintenant le produit au même prix.

Réduire l'emballage

Ces pâtes prennent forme dans l'eau bouillante (20 minutes) (Nouvelle fenêtre)

Développées par des chercheurs américains, ces nouilles se transforment en 3D à la cuisson. Une innovation qui pourrait réduire considérablement les emballages.

Élagage plus efficace et moins dommageable

Des écologistes veulent rendre le réseau d’Hydro-Québec plus résilient en améliorant les pratiques d'élagage des arbres (Radio-Canada, Découverte)