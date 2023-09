Rimouski verse 340 000 $ pour le déménagement du dek hockey

L'entente conclue entre la Ville de Rimouski et le Centre Sports JMD pour le déménagement de la surface de hockey de terrain, communément appelé dek hockey, prévoit un dédommagement de près de 340 000 $. Le conseil municipal a entériné cette entente lors d'une séance extraordinaire vendredi matin.

Le bruit des joutes disputées sur le toit du centre sportif, qui était utilisé depuis l'été 2020, dérangeait le voisinage.

En point de presse vendredi matin, le maire Guy Caron a expliqué que la Loi sur les compétences municipales permet aux villes de verser de tels dédommagements pour aider une entreprise à relocaliser ses activités.

[Les joueurs sur le toit] avaient le droit d'être là, mais les citoyens avaient droit à leur quiétude. Alors, ça prenait vraiment une négociation et un arrangement.

Le nouveau terrain, situé sur la rue Jean-Marie Leblanc, près de l'aéroport de Rimouski-Est, permettra d'accueillir deux surfaces de jeu extérieures et un bâtiment de services qui comprendra un bar. L'entreprise louera ce terrain à la Ville en vertu d'un bail emphytéotique, soit un bail immobilier de très longue durée.

Les travaux de planage sont déjà bien avancés. Le terrain devrait être asphalté dans les prochaines semaines.

On en est bien heureux. Sur ce nouveau site-là, on veut bonifier l'offre qu'on a parce que vous savez le sport est en expansion, en explosion.

Selon les copropriétaires du Centre Sports JMD, Gino Cloutier et Guylain Dupuis, l'ajout d'un terrain permettra l'accueil de tournois d'envergure.

Ils estiment les travaux à réaliser à environ 750 000 $.

Ouvrir en mode plein écran La patinoire surélevée du Centre Sports JMD est en train d'être démantelée. Les matériaux récupérés serviront à la reconstruction de surfaces de jeu sur le terrain du quartier industriel. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Comme l'a rappelé le conseiller municipal du district de Saint-Robert, Jocelyn Pelletier, les discussions entre la Ville et l'entreprise se sont étendues sur environ trois années.

La composition du conseil municipal a notamment changé pendant cette période, avec l'élection de nouveaux élus.

Ouvrir en mode plein écran Les copropriétaires du Centre Sports JMD, Gino Cloutier et Guylain Dupuis, se réjouissent d'en être arrivés à une entente avec la Ville. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Tranquillement, on avançait, mais l'important, c'était que le climat était positif au niveau des échanges. On voulait régler et c'est ce qui se conclut aujourd'hui , a affirmé Guylain Dupuis, en point de presse.

Il a tenu à saluer l'appui reçu de la part du directeur général de la Chambre de commerce et de l'industrie de Rimouski-Neigette, Jean-Nicolas Marchand, qui a, en quelque sorte, agi comme médiateur dans ce dossier.

Les résidents du secteur soulagés

Marie Maranda et Pierre Joly, des citoyens qui habitent les environs du Centre sports JMD, se disent soulagés de savoir qu'il n'y aura plus de joutes sur le toit.

On est très très heureux que tout ça cesse et que la Ville s'entende avec l'entreprise pour une relocalisation. C'est ce que tout le monde souhaitait. On est satisfaits.

M. Joly dit avoir hâte de retrouver la quiétude de sa cour arrière après quatre étés à entendre les coups de bâtons, les sifflets et les cris occasionnés par les parties de hockey de terrain.

[On va retrouver] tout le plaisir qu'on avait auparavant, c'est-à-dire en pouvant s'asseoir à l'extérieur les soirs chauds d'été, les fenêtres ouvertes tard en soirée, recevoir des amis, retrouver en fait nos cours , décrit le résident.

Ouvrir en mode plein écran Deux résidents du quartier, Marie Maranda et Pierre Joly, sont soulagés d'apprendre qu'il n'y aura plus de bruit lié au hockey de terrain dans leur secteur. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

La Direction de la santé publique recommandait depuis 2021 à la Ville de Rimouski de travailler au déménagement de la surface de jeu.

Les nouvelles surfaces de jeu doivent être prêtes pour la prochaine saison, à l'été 2024.