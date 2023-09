Blocage des nouvelles par Meta : les électeurs moins bien informés, selon des spécialistes

En pleine campagne électorale au Manitoba, trouver des informations exactes sur les réseaux sociaux devient de plus en plus difficile depuis le blocage des nouvelles sur les plateformes de l’entreprise Meta, selon plusieurs spécialistes.

Valentina Timofeieve, une électrice de 37 ans, a eu du mal à chercher des informations sur les partis et les candidats en lice dans sa circonscription, Rossmere, à Winnipeg.

J'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup d'informations , confie-t-elle dans le cadre d'un groupe de discussion organisé par Probe Research, en collaboration avec CBC /Radio-Canada.

Les informations que je reçois sont les tracts des candidats qu'ils déposent dans ma boîte aux lettres , remarque-t-elle.

Le chargé de cours en communication à l'Université de Toronto, Daniel Tsai, estime que le blocage des nouvelles est préjudiciable.

Un algorithme peut accentuer les préjugés et les partis pris des gens jusqu’à la désinformation. Les contenus que les gens consomment soutiennent leurs opinions, mais pas nécessairement la vérité , indique le spécialiste.

Vous perdez une source importante d'informations valables et légitimes, ce qui rend la prise de décision [des électeurs] beaucoup plus difficile.

Selon le professeur adjoint à l'Université Simon Fraser en Colombie-Britannique spécialisé dans les nouvelles et les médias sociaux Ahmed Al-Rawi, il est cependant trop tôt pour dire quel serait l'impact d'une diminution du nombre de personnes consommant des informations sur les élections.

Le seul moyen de le comprendre clairement et scientifiquement sera à travers des sondages, avant et après les élections, pour demander aux gens par quels moyens ils ont reçu de l’information et pour qui ils ont voté , considère-t-il.

De son côté, la sondeuse à l’institut Probe Research, Mary Agnes Welch, se demande si les actions de Meta atténuent l'impact des annonces quasi quotidiennes des partis politiques.

Les choses ne sont pas partagées. Les partis ont beaucoup plus de mal à faire passer leur message, leur promesse du jour.

Les électeurs peuvent avoir du mal à déchiffrer qui dit la vérité, ajoute Mary Agnes Welch. Cela laisse les gens dans l'ignorance , croit-elle.

Meta contre Ottawa

Dans un communiqué, la ministre du Patrimoine canadien, Pascale St-Onge, a réitéré ses critiques qualifiant de choix malheureux et imprudent la décision de Meta de retirer les nouvelles de ses plateformes.

Facebook montre qu'il ne veut pas être une plateforme pertinente pour aider les électeurs à prendre des décisions éclairées pendant les élections , a-t-elle insisté.

La Loi sur les nouvelles en ligne du gouvernement fédéral exige que les géants de la technologie, tels que Google et Meta, paient les médias pour les contenus d'information qu'ils partagent ou réutilisent sur leurs plateformes.

Cette loi vise à forcer les géants du numérique à s'entendre avec les médias du Canada sur le versement de redevances pour l'utilisation de leur contenu.

Meta a déclaré que le seul moyen raisonnable de se conformer au projet de loi était de mettre fin à l'accès aux contenus produits par les médias au Canada.

Lorsque questionné, un porte-parole de Meta a renvoyé CBC /Radio-Canada à ses déclarations antérieures.

Avec les informations de Ian Froese