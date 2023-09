Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) considère que le projet d'expansion déposé par l'entreprise américaine Stablex en ce qui a trait à son site d'enfouissement de déchets dangereux de Blainville est « prématuré ». Il recommande donc au gouvernement Legault de ne pas l'autoriser.

Pour justifier sa décision, le BAPE explique entre autres que la cellule no 5 actuellement en exploitation pourrait combler les besoins d’enfouissement jusqu’au début des années 2030 et que la cellule no 6 prévue initialement permettrait à Stablex de poursuivre l’exploitation jusqu’à environ 2040 .

Il évoque en outre la valeur écologique exceptionnelle de certains milieux naturels sensibles de l’emplacement de la cellule no 6 projetée et à sa périphérie ainsi que l’absence d’un portrait complet sur les matières dangereuses résiduelles au Québec .

Ce contexte amène la commission à considérer ce projet comme étant prématuré et à recommander, en conséquence, de ne pas l’autoriser, d’autant plus qu’il lierait le gouvernement pour une durée d’environ 40 ans , peut-on lire dans le rapport d'enquête rendu public vendredi matin.

La commission conclut également qu’il serait impératif que le ministère responsable de l’Environnement réalise un état des lieux sur la gestion des matières dangereuses résiduelles et des matières non dangereuses préoccupantes .

Cette décision intervient un mois après la décision de Blainville de déchirer l'entente qu'elle avait conclue avec Stablex pour lui permettre d'étendre ses activités et d'enfouir, à perpétuité, des millions de tonnes supplémentaires de déchets industriels dangereux.

Plus de détails suivront.