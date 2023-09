L’inflation n’épargne pas les banques alimentaires de la Péninsule acadienne

L’inflation pèse lourd sur les résidents, mais aussi sur les organismes sans but lucratif comme ceux de la Péninsule acadienne, dans le nord-est du Nouveau-Brunswick. Les dépenses de ces associations augmentent alors qu’elles doivent aider plus de personnes. Seul signe positif : la communauté continue de les appuyer.

La banque alimentaire Ami Soleil de Caraquet distribue des boîtes remplies des pâte, des céréales et d’autres produits alimentaires de base qui vont servir à nourrir une personne pendant deux à trois jours.

En août, elle en a donné 143 , contre 86 en août 2022.

Je comparais le mois d'août qu'on vient de vivre par rapport à août de l’an dernier. C'est 64 % de plus en nombre de boîtes fournies. Notre capacité est mise à l’épreuve. On parvient de plus en plus difficilement à équilibrer les revenus et les dépenses , indique René Pinet, gestionnaire de la banque alimentaire Ami Soleil de Caraquet.

Ouvrir en mode plein écran Quelques denrées qui seront redistribuées à la banque alimentaire Au Rayon d'Espoir de Tracadie. Photo : Radio-Canada

La banque alimentaire a plus de demandes mais également plus de dépenses car comme ses bénéficiaires, l'organisme est touché par l'inflation.

On a une plus grosse clientèle qu’avant, mais il ne faut pas oublier l'inflation. Les prix de l’essence, du logement et de la nourriture ont monté. Nos factures sont salées, car on sert de plus en plus de personnes , assure Vincent Gionet, préposé senior à la banque alimentaire Ami Soleil de Caraquet.

Équilibrer les revenus et les dépenses

Pour payer la facture, la banque alimentaire compte sur les dons de la communauté. Des dons de vêtements et d’objets qui, heureusement, ne diminuent pas.

C’est important. Quand on a du linge, de la vaisselle, on les apporte ici. On vient deux à trois fois par année , raconte Étienne, un donateur.

Ouvrir en mode plein écran Étienne, un donateur, vient porter des vêtements à la banque alimentaire Ami Soleil de Caraquet. Photo : Radio-Canada

Ces produits se retrouvent ensuite dans la banque vestimentaire, dont les ventes constituent 65 % des revenus de l’association.

Ce sont surtout des vêtements ou des jouets, de la vaisselle, des appareils comme des grille-pains. Tout ce que les gens ne se servent pas et qui est encore très bon. On les récupère, on vérifie leur bon fonctionnement, on les nettoie et on les met en vente. L’argent sert à acheter de la nourriture pour la banque alimentaire , précise Vincent Gionet.

Ouvrir en mode plein écran Le message est clair à la banque alimentaire Ami Soleil de Caraquet. Photo : Radio-Canada

À l'heure actuelle, les bénévoles remarquent également un changement dans le profil des bénéficiaires de la banque alimentaire. De plus en plus de salariés viennent demander de l’aide.

Même défi à Tracadie

À la banque alimentaire Rayon d'Espoir à Tracadie, les retraités sont plus nombreux. L'organisme aide les foyers qui gagnent moins de 1200 $ par mois.

Ouvrir en mode plein écran Des denrées sur les tablettes de la banque alimentaire Au Rayon d'Espoir de Tracadie. Photo : Radio-Canada

N’importe quelle personne, on ne refuse pas quand c’est la première fois. Ensuite, on questionne sur le salaire et la situation , explique Roger Saint-Pierre, trésorier et gérant de la banque alimentaire Au Rayon d’Espoir de Tracadie.

Publicité

On est presque obligé de réviser notre politique avec l’augmentation des coûts. Avec 1200 $ par mois, on ne va pas loin , ajoute-t-il.

En un an, la facture d'épicerie de la banque alimentaire de Tracadie a augmenté de plus de 20 000 $. Plus de 2000 boîtes ont été distribuées en 2022, alors que c’était à peine 1600 en 2021.

D’après un reportage de Julie Sicot