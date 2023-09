Moins de téléphones en panne après le passage de Lee que lors de Fiona

Les télécommunications en Nouvelle-Écosse au passage de Lee semblent avoir été beaucoup moins touchées que lors de la tempête post-tropicale Fiona, qui a balayé le Canada atlantique les 24 et 25 septembre 2022.

Les documents déposés par les sociétés de télécommunications auprès du CRTC décrivent des pannes de courant et des dommages physiques graves l'année dernière

Je pense que nous avons très bien fait , dit Crissy Baillie, directrice principale du soutien aux opérations sur le terrain pour Eastlink. C'était un pas dans la bonne direction.

Elle rapporte quelques lignes coupées et des dommages structurels, mais soutient que le réseau central d'Eastlink n'a subi aucun dommage.

Depuis l'ouragan Fiona, l'entreprise a ajouté des générateurs fixes sur ses sites en Nouvelle-Écosse pour maintenir les tours de téléphonie cellulaire en fonctionnement et a amélioré son système de gestion du carburant .

Il y a eu quelques difficultés avec Fiona pour obtenir du carburant et l'amener là où il devait être , confie-t-elle. Nous avons donc amélioré ça.

Malgré tout, Crissy Baillie admet qu'il y avait encore des clients qui étaient affectés par Lee.

Ouvrir en mode plein écran Une onde de tempête associée à la tempête post-tropicale Lee a causé des dommages à marée haute samedi, à Mahone Bay en Nouvelle-Écosse. Photo : Contribution : Craig Stewart

Rhonda Lantz, qui vit à Oakland, juste à l'extérieur de Mahone Bay, rapporte que son téléphone résidentiel est tombé en panne en même temps que son électricité samedi matin.

J'ai un téléphone portable, donc je peux appeler le 911 , dit-elle, mais elle s'inquiète pour ses voisins qui n'ont peut-être pas de cellulaire.

Toutes les sociétés de télécommunications avaient des représentants au centre de commandement provincial, confirme John Lohr, le ministre provincial chargé du Bureau de gestion des urgences.

Ouvrir en mode plein écran John Lohr, ministre responsable du Bureau de gestion des urgences et ministre des Affaires municipales et du Logement en Nouvelle-Écosse. Photo : CBC / Craig Paisley

Il était très clair qu'ils prenaient ça très au sérieux, donc je suis content , dit-il.

Ils ont fait des investissements importants dans des générateurs et dans leur infrastructure. Lee n'a pas vraiment testé cela, mais ils ont fait des progrès significatifs.

Bell et Rogers

Bell estime que lors de Fiona, environ 4079 clients de lignes fixes en Nouvelle-Écosse ont perdu le service.

Avant le passage de Lee, la compagnie avait dépensé 10 millions $ pour installer 100 nouveaux générateurs fixes sur les tours de téléphonie cellulaire critiques à travers le Canada atlantique. Elle avait aussi installé 50 nouveaux générateurs fixes sur des sites filaires, et 100 autres seront installés au cours des deux prochaines années.

Ouvrir en mode plein écran Le réseau électrique et les services de distribution par câble ont été lourdement endommagés à Dartmouth en N.-É. après le passage de Fiona. Photo : Gracieuseté de Joshawa Tyler LaVoie

Un porte-parole de Bell écrit que grâce aux systèmes de secours, seulement 20 des plus de 1000 tours de téléphonie cellulaire en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick étaient sans électricité samedi, et dimanche soir, tous les sites sans fil étaient de nouveau en ligne .

Environ 400 câbles filaires ont été endommagés, mais la plupart ont depuis été réparés.

La compagnie Rogers estime que 16 659 de ses clients sans fil en Nouvelle-Écosse ont subi des pannes de service de plus de 24 heures pendant Fiona.

Rogers dit aussi que Fiona a causé de graves dommages physiques à son réseau de fibre optique en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve.

Ouvrir en mode plein écran À la suite de la tempête post-tropicale Fiona en septembre 2022, le CRTC a demandé aux entreprises de télécommunications de rendre compte du nombre de clients ayant perdu le service et des mesures prises pour résoudre le problème. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

Un porte-parole de la compagnie dit que plus de 100 générateurs mobiles ont été nécessaires après Fiona.

Les impacts pendant Lee ont été plus limités, mais Rogers rapporte que des pannes de courant ont causé des problèmes de service à East Port Medway, Wellington, Vaughan, Fletchers Lake, Lower Sackville et Beaverdam Lake. Le service a été rétabli à l'aide de génératrices portatives.

Les effets sur les hôpitaux et le 911

Bell rapporte que deux centres d'appels où les appels 911 sont acheminés en Nouvelle-Écosse et un à l'Île-du-Prince-Édouard ont été touchés pendant Fiona.

La compagnie avait alors redirigé les appels vers une station de secours pour s'assurer que l'ensemble du réseau 911 ne soit pas en panne.

Rogers et Bell ont déclaré qu'il n'y avait eu aucun effet sur le service 911 pour les clients sans fil pendant durant et après le passage de la tempête post-tropicale Lee.

