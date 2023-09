Un an après le début du compost à Saguenay, l’objectif est dépassé

Les citoyens de Saguenay ont accès à un bac brun depuis maintenant un an. L’objectif de départ, qui était d’amasser 6000 tonnes de matière organique, a été largement dépassé.

La Ville estime que plus de 7700 tonnes ont été récoltées par les résidents entre septembre 2022 et août 2023, soit 1700 tonnes de plus que ce qui était anticipé.

La Municipalité indique également que les citoyens ont, en général, bien respecté les consignes en sélectionnant adéquatement les matières à envoyer dans le bac brun. Leur participation a d’ailleurs permis la distribution de près de 1000 tonnes de compost au mois de juin.

Les citoyens semblent avoir bien compris les consignes concernant le compost. Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

Au total, 60 000 bacs destinés au compostage avaient été distribués aux citoyens et à quelques entreprises et institutions l’automne dernier.

Le contenu des bacs est acheminé à Gazon Savard qui s’occupe par la suite de sa transformation.

Au Lac-Saint-Jean, la Régie des matières résiduelles (RMR) du Lac-Saint-Jean offre le bac brun depuis près de trois ans. En 2022, la RMR avait amassé 7500 tonnes de matière organique.