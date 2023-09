Fin de semaine très chargée dans les rues de Montréal

La circulation s’annonce difficile dans les rues de la métropole cette fin de semaine, où près de 20 000 coureurs prendront les rues d’assaut dans le cadre du 31e Marathon de Montréal, en plus de l’événement Piknic Électronik au parc Jean-Drapeau et d'une manifestation au centre-ville qui s’ajouteront à des entraves sur les ponts Victoria, Mercier et Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Commençons par le marathon…

Le marathon n’étant pas qu’une seule course, diverses épreuves sont prévues samedi et dimanche, ce qui nécessitera la fermeture de nombreuses rues et boulevards. La pire des deux journées sera sans contredit dimanche, où l’île de Montréal sera littéralement coupée en deux du nord au sud – du boulevard Gouin jusqu’au Vieux-Montréal, en incluant l’île Notre-Dame – de 6 h 45 le matin à 14 h en après-midi.

Les principales artères affectées seront la rue Saint-Laurent (de Gouin Est à la rue Saint-Joseph), le boulevard Saint-Joseph (de Saint-Laurent à la 16e avenue) et les abords du parc Maisonneuve.

Au sud, des tronçons des rues de Lanaudière, du Parc La fontaine, Rachel, Berri et Atateken seront aussi fermés.

Dans le Vieux-Montréal, les rues Notre-Dame, McGill, Mill, Riveside et Pierre-Dupuy seront aussi fermées pour laisser passer les coureurs.

Samedi, toutes les épreuves se dérouleront dans l’est de Montréal, principalement dans les secteurs des parcs Maisonneuve, de la Louisiane et Joseph-Paré. Tout le secteur du Jardin botanique de Montréal et du Parc olympique est à éviter au moins jusqu’en mi-journée samedi.

Le secteur du parc Jean-Drapeau, sur l’île Notre-Dame, sera particulièrement achalandé toute la fin de semaine d’abord parce que c’est la ligne de départ du marathon dimanche, mais également en raison du festival Piknic Électronik qui s’y déroule tout le week-end.

Plus encore, une importante manifestation du Front commun des syndicats de la fonction publique québécoise se déroulera samedi au parc Jeanne-Mance, à l’intersection de la rue Mont-Royal et de l’avenue du Parc samedi à compter de 13 h. Des fermetures sont aussi à prévoir dans ce secteur.

À toute cette effervescence s’ajoutent les désormais traditionnelles entraves du week-end sur les ponts et les voies rapides du Grand Montréal.

Ponts et voies rapides

Selon Mobilité Montréal, les automobilistes devront aussi être patients à l’approche du pont Honoré-Mercier, dans l'échangeur Saint-Pierre, aux abords du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et sur l’autoroute 40 dans l’ouest de l’île de Montréal.

Pont Honoré-Mercier

Le pont (route 138) sera fermé de samedi matin 4 h à dimanche 1 h du matin en direction de la Rive-Sud. La circulation se fera en contresens (une voie par direction) sur le pont en direction de Montréal.

L’entrée en provenance de la rue Airlie sera fermée selon le même horaire.

Ouvrir en mode plein écran Carte des entraves sur le pont Honoré-Mercier cette fin de semaine. Photo : Radio-Canada / MTQ

Échangeur Saint-Pierre

La bretelle de la route 138 qui mène à l’autoroute 20 est (en provenance du pont Honoré-Mercier) sera fermée à compter de vendredi 23 h 59 jusqu’à lundi matin 5 h.

Pont Victoria

Jusqu’au lundi 25 septembre, la circulation ne se fera que dans un sens à la fois sur le pont Victoria en raison de travaux réalisés par le Canadien National. Les directions seront établies en alternance.

De 5 h à 15 h, la traversée du fleuve ne se fera qu’en direction de Montréal.

De 15 h à 5 h, la traversée du fleuve ne se fera qu’en direction de Saint-Lambert.

Autoroute 40

L’autoroute 40 ouest sera fermée la nuit à trois reprises au cours de la fin de semaine à la hauteur de Sainte-Anne-de-Bellevue entre la sortie 41 (pour le boulevard des Anciens-Combattants et l’A20 ouest) et l’entrée suivante selon l’horaire suivant :

De vendredi 23 h à samedi 8 h

De samedi 23 h à dimanche 9 h

De dimanche 22 h 30 à lundi 5 h

Le viaduc de la rue des Pins, qui enjambe l’autoroute à cet endroit, demeure quant à lui fermé jusqu’en novembre.

Ouvrir en mode plein écran Carte des entraves sur l'autoroute 40 cette fin de semaine. Photo : Radio-Canada / MTQ

Autoroute 10 / Route 132

À Brossard, la bretelle de l’autoroute 10 ouest qui conduit à la route 132 (vers Longueuil) sera fermée à compter de vendredi 23 h 59, et ce, jusqu’à samedi 17 h.