De la publicité sur Amazon Prime Video à compter de 2024

Amazon Prime Video inclura de la publicité dans ses émissions et ses films à partir du début de l'année prochaine, rejoignant ainsi d'autres services de vidéo sur demande qui ont ajouté différents niveaux d'abonnement.

Les membres d'Amazon Prime pourront payer 2,99 dollars américains (environ 4 dollars canadiens) aux États-Unis pour conserver leur service sans publicité, a annoncé vendredi la société. Le prix pour les autres pays sera divulgué plus tard.

Amazon a déclaré que des publicités limitées « seront diffusées lors d'émissions et de films à partir du début de l'année prochaine afin de pouvoir continuer à investir dans un contenu convaincant et continuer à augmenter cet investissement sur une longue période ».

Les publicités dans le contenu Prime Video seront diffusées aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Canada au début de 2024. Elles arriveront plus tard dans l'année en France, en Italie, en Espagne, au Mexique et en Australie.