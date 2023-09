La rénovation d’une cordonnerie aux couleurs acadiennes à Caraquet soulève la controverse

Des travaux de rénovation d'une cordonnerie, à Caraquet, soulèvent la controverse. Le propriétaire a entrepris de faire installer un revêtement de vinyle sur les murs extérieurs de l'édifice, à l'exception de la devanture.

Propriétaire de l'édifice depuis un an, Pierre-Luc Haché, de Shippagan, souhaite que sa bâtisse arbore le tricolore étoilé.

C'est surtout pour représenter la ville de Caraquet et l'Acadie parce que Caraquet, selon moi, c'est le cœur de l'Acadie , explique-t-il.

Il ne pensait pas que cela poserait un problème dans cette municipalité qui se présente comme la capitale de l'Acadie.

Pierre-Luc Haché, de Shippagan, est issu d'une famille de cordonniers de père en fils. Photo : Radio-Canada / Mario Landry

Toutefois, il dit qu'il a reçu un appel téléphonique des autorités municipales mercredi, dès le premier jour des travaux pour, assure-t-il, lui suggérer de les faire stopper.

Vers trois heures de l'après-midi, la ville m'a appelé pour dire qu'elle avait reçu trois plaintes à propos des couleurs bleu, blanc et rouge , poursuit-il. Elle m'a demandé d'arrêter les travaux si possible pour étudier la question.

Il déplore la situation, d'autant plus qu'il avait trouvé des installateurs de vinyle qui étaient disponibles et qu'il a déjà acheté le matériel.

Pour la façade et l'affichage, il faut suivre les normes de la ville et je suis cent pour cent d'accord avec ça. Mais, pour le reste, ils m'ont dit que j'avais le droit de placer les couleurs que je voulais, à la condition que ce ne soit pas des couleurs qui flashent beaucoup, comme le jaune fluo ou le rose.

Le propriétaire assure qu'il a parlé au préalable à une responsable à la municipalité pour lui faire part de ses intentions.

J'ai parlé des couleurs de l'Acadie , dit-il. Elle disait que c'était une bonne idée, qu'elle allait me revenir là-dessus. Mais, elle ne m'est jamais revenue.

Bien avant de servir de cordonnerie, ce vieil édifice a abrité la toute première coopérative alimentaire, à Caraquet, de 1947 à 1957. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

La version du maire

Le maire de Caraquet, Bernard Thériault, tente de minimiser la portée de l'intervention de la municipalité auprès du propriétaire.

On comprend mal pourquoi on saute aux barricades dans ce cas-ci , tonne-t-il. On a tout simplement posé une question au propriétaire, qui a interprété ça comme un arrêt des travaux. Mais, il n'y a rien d'illégal dans ce qu'il fait. Il peut continuer à la vitesse qu'il le veut.

Même si l'édifice a abrité la toute première coopérative alimentaire à Caraquet, en 1947, il ne figure pas au registre des bâtiments patrimoniaux.

Le maire de Caraquet, Bernard Thériault, admet qu'aucun règlement ne peut empêcher l'entrepreneur de poursuivre les travaux de rénovation qu'il a entrepris. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Le maire n'est pas en mesure de citer un règlement qui puisse empêcher l'entrepreneur de poursuivre les travaux.

Il y a des règlements , rappelle-t-il. Mais, nos règlements ne sont pas suffisamment précis pour l'arrêter de faire ce qu'il veut faire là.

La ville tente de faire ce que le maire appelle de la persuasion .

On est conscients que ce qu'il fait, et c'est mon opinion personnelle comme maire, ne sera pas en harmonie avec ce qu'on a à côté, dans le voisinage, ou dans la démarche que la ville tente de faire où on veut respecter le côté plus patrimonial et villageois de notre architecture.

Si Caraquet est plus belle que les autres villes, c'est parce qu'elle a des législations et elle a un gouvernement municipal qui s'en occupe.

D'importantes rénovations

L'entrepreneur Pierre-Luc Haché souligne qu'il s'apprête à investir plusieurs dizaines de milliers de dollars pour retaper le vieil édifice, en plus d'y ajouter un nouveau commerce de vente de chaussures.

Il souligne que des ouvriers lui ont déjà suggéré de jeter l'édifice à terre et d'en construire un nouveau si on lui mettait trop de bois dans les roues .

Pierre-Luc Haché assure que ce n'est pas son intention.