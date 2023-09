À l’aube du début de la prochaine campagne, les Cataractes de Shawinigan ont annoncé qu’un 13e chandail sera hissé dans les hauteurs du Centre Gervais-Auto cette saison. Jason Pominville, qui a été porté les couleurs de la formation pendant quatre saisons, fera désormais partie des immortels de l’organisation.

La cérémonie aura lieu le 27 janvier prochain lors de la visite de l’Armada de Bainville-Boisbriand.

On ne peut imaginer un meilleur modèle pour nos joueurs. Jason a toujours affiché une éthique de travail irréprochable, un fort désir de s’améliorer à chaque jour et un super esprit de compétition. Tout ça en étant un véritable gentleman. Ce fut un privilège de l’encadrer en Mauricie pendant quatre saisons, et il mérite amplement de devenir le 13e immortel de notre concession , a expliqué le président Roger Lavergne, dans un communiqué.

Ouvrir en mode plein écran Jason Pominville a porté les couleurs des Cataractes de Shawinigan entre 1998 et 2002. Photo : Radio-Canada

Pominville a disputé l’ensemble de ses 199 matchs dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), entre 1998 et 2002, avec les Cataractes. Il a été nommé capitaine à sa dernière saison. Au cours de son stage junior, il a inscrit 107 buts et 148 mentions d’assistance.

Publicité

L’attaquant a été repêché par les Sabres de Buffalo en 2e ronde, 55e au total, de l’encan amateur de 2001 de la Ligue nationale de hockey (LNH). Il a disputé huit saisons avec l’équipe avant d’être échangé au Wild du Minnesota en 2013. Le natif de Repentigny conclut les deux dernières saisons de sa carrière avec l’équipe qui l’a repêché, alors qu’il est impliqué dans une transaction qui le renvoie à Buffalo en 2017.

En 1060 matchs dans la LNH, Pominville amasse 293 buts et 434 passes.

La saison des Cataractes débute samedi au Centre Gervais-Auto. Pour l’occasion, le Phoenix de Sherbrooke sera en visite.