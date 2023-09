Coastal GasLink doit payer 346 000 $, notamment pour des écarts environnementaux

Coastal GasLink a été condamné à deux amendes totalisant 346 000 $ pour des problèmes de contrôle de l'érosion et des sédiments lors de la construction du gazoduc, qui est toujours en cours, et pour avoir fourni de fausses informations dans les dossiers d'inspection.

Jeudi, le Bureau d'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique a annoncé, dans un communiqué, que les amendes faisaient suite à des manquements répétés aux exigences environnementales de la part de Coastal GasLink, qui appartient au conglomérat calgarien TC Energy.

Le projet de gazoduc Coastal GasLink est avancé à plus de 94 % et devrait être terminé d'ici la fin de l'année. Il transportera du gaz naturel liquéfié sur 670 kilomètres en traversant la Colombie-Britannique, du nord de la province jusqu'à l’usine LNG Canada située à Kitimat, à environ 200 kilomètres à l'est de Prince Rupert, sur la côte nord-ouest.