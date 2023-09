Quoi faire cette semaine : films coréens et Journées de la culture

Cette semaine, on vous célèbre les Journées de la culture grâce à une multitude d'activités gratuites et on souligne la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation avec des concerts et une exposition, entre autres.

Matt Holubowski en spectacle

Quand : Lundi 25 septembre, 20 h

Lieu : Salle Odyssée

Nous étions si loin : l’expérience inuite des pensionnats

Quand : Du 25 au 30 septembre

Lieu : Foyer du Canal, Centre national des Arts

Festival du film coréen d’Ottawa

Quand : Du 26 septembre au 8 octobre

Lieu : Ottawa

L’Ombre ouvre la saison du théâtre français du CNA

Quand : Du 28 au 30 septembre

Lieu : Théâtre Babs-Harper, Centre national des Arts

Les journées de la culture

Quand : 29 et 30 septembre

Lieu : Outaouais

Première du documentaire Les enfants du théâtre

Quand : Samedi 30 septembre, 18 h 30

Lieu : Saint-André-Avellin