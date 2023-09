Le combat de Berthier-sur-Mer pour garder son centre de services Desjardins

Des citoyens et élus de Berthier-sur-Mer en Chaudière-Appalaches ne digèrent pas la décision du Mouvement Desjardins de fermer leur centre de services à compter du 3 novembre. Une pétition citoyenne demandant à la coopérative de faire marche arrière a récolté plus de 700 signatures en mains propres.

Desjardins a annoncé au début du mois la fermeture prochaine de trois centres de services dans la MRC de Montmagny. Les citoyens de Berthier-sur-Mer, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud et de Cap-Saint-Ignace devront donc se tourner vers d'autres points de services de la région.

La coopérative justifie cette décision en citant une baisse de fréquentation de ses comptoirs caissiers et guichets automatiques, qui ne représentent plus que 1 % et 3 % de toutes les transactions effectuées.

Le centre de services Desjardins de Berthier-sur-Mer fermera ses portes le 3 novembre prochain.

Mobilisation

À Berthier-Sur-Mer, cette annonce en a galvanisé plusieurs. Une pétition a été lancée, des citoyens ont levé la main pour faire du porte à porte afin de récolter des appuis, des commerces affichent la pétition à l'entrée. Une rencontre citoyenne d'information est prévue au début du mois d'octobre, et d'autres mobilisations sont prévues.

Plus de 700 signatures dans une municipalité de 1800 habitants, c'est signe que cette décision soulève la grogne selon Nathalie Cloutier, instigatrice de la pétition.

[Les citoyens] sont surpris, sont estomaqués de voir cette décision-là. Berthier est une municipalité en croissance et dynamique. s'attriste la Berthelaise.

Les signataires demandent à Desjardins de suspendre sa décision de fermer le centre de services et son guichet automatique, puis de s'asseoir avec la municipalité afin de trouver une solution.

Entre 2016 et 2021, la population de Berthier-sur-Mer est passée de 1555 à 1785 habitants selon Statistiques Canada, une hausse de 12%.

Nathalie Cloutier et d'autres citoyens comptent aller déposer le document en mains propres aux bureaux de Desjardins dans la MRC de Montmagny.

Déception

La pétition a reçu l'appui du conseil municipal.

Le maire Richard Galibois dit être déçu , et ne s'explique pas cette décision de Desjardins.

Ca s'est pris vite, sans trop d'avertissements. On l'a su début septembre, là on apprend qu'on ferme le 3 novembre. On s'attendait au moins à ce qu'ils réfléchissent un peu.

Richard Galibois est maire de Berthier-sur-Mer depuis 2013.

Il souligne que le quart des citoyens de Berthier-sur-Mer sont âgés de 65 ans et plus, et que beaucoup d'entre eux auront de la difficulté à faire le saut vers les services en ligne de Desjardins. C'est surtout les personnes âgées et à mobilité réduite qui sont les plus touchées là-dedans.

La population de la municipalité située à 35 minutes de Québec, a bondi de 12,2% en cinq ans.

Richard Galibois rappelle également que des dizaines de milliers de touristes et croisiéristes sont de passage dans la municipalité chaque année, et que plusieurs ont recours aux guichets automatiques.

Service important

À 250 mètres du centre de services Desjardins se trouve le Marché du roi, seule épicerie de la municipalité. On offre aux clients la possibilité de signer la pétition sur place.

L'argent comptant, c'est quand même une grosse partie de nos ventes note Alexandre Bélanger, assistant-gérant du commerce de proximité. Il estime que le centre offrait un service essentiel aux citoyens de Berthier.

Alexandre Bélanger travaille au sein de l'entreprise familiale depuis qu'il a 14 ans.

Beaucoup de gens ici aussi n'ont pas de voiture, ils vont à pied faire leurs commissions. Faudraient qu'ils se trouvent un lift pour aller retirer [de l'argent] , déplore-t-il.

Un avis que partage le berthelais René Aubé, qui a siégé pendant plusieurs années sur le conseil d'administration de la caisse

Moi j'ai été une douzaine d'années sur le [conseil d'administration] de la caisse. Fermer une caisse rapidement de même.... si on avait au moins un guichet automatique. Ce serait un plus. dit-il.

Le boulanger Charles Trudeau croit également que Desjardins doit revenir sur sa décision.

La mission première de Desjardins d'après moi, je me trompe peut-être, c'est d'offrir des services à ses membres! dénonce-t-il.

Il ne faut pas juste des decisions économiques ou monétaires dans notre société. C'est des humains qui sont derrière Desjardins : il faut un peu plus d'humanité.

Desjardins rassurant

Le Mouvement Desjardins assure que les citoyens les plus touchés par cette fermeture, les aînés qui utilisaient le comptoir de service, seront accompagnés.

On indique que cette fermeture était nécessaire dans un contexte où de plus en plus de citoyens optent pour les transactions numériques.

Nombre de centres de services Desjardins à Québec Région 1er janvier 2018 31 décembre 2022 Variation Capitale-Nationale 79 62 -17 Chaudière-Appalaches 105 68 -37 Total : 184 130 -54 Source : Mouvement Desjardins

C'est plus sécuritaire d'utiliser nos cartes que de l'argent comptant indique Gilbert Caron, vice-président du conseil d'administration à la Caisse populaire Desjardins de la MRC de Montmagny.

Il est peu inquiet quant à l'impact économique de cette fermeture sur les touristes.

La caisse Desjardins de Berthier-sur-Mer n'était ouverte que trois journées par semaine.

Je m'apprête à partir pour trois jours. De ma chambre d'hôtel jusqu'au café que je vais prendre sur la route, tout va être payé par carte de crédit.

Cette justification ne convainc pas Nathalie Cloutier. Ce n'est pas parce que y'a des nouvelles technologies que les services existants ne sont plus utiles dit-elle.

Si Desjardins prend la décision de fermer ses services dans une municipalité aussi dynamique et en croissance que la notre, on se demande dans quelle municipalité ils resteront implantés.

Avec la collaboration de Marie-Claire Giffard