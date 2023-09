Un 7e match fatal aux Diamants

Les Diamants ont poussé les Ducs de Longueuil dans leurs derniers retranchements, mais ils ont finalement dû s’avouer vaincus 4-0, jeudi soir, lors du 7e et dernier match de la série finale de la Ligue de baseball junior élite du Québec.

Moins d’une semaine après la conquête des Capitales, la troupe de l’entraîneur Raphaël Prémont est passée bien près de ramener un autre trophée de champions au stade Canac, mais le lanceur étoile des Ducs, Félix Côté, avait autre chose en tête.

Au lendemain d’une victoire de Québec qui avait forcé la tenue d’un match ultime à Longueuil, le gaucher des Ducs a menotté les frappeurs adverses durant six manches, n’accordant que trois coups sûrs et un but sur balle.

Olivier Bovet a disputé son dernier match avec les Diamants, jeudi soir. Photo : Christian Gingras / Capitales de Québec

Pendant ce temps, ses coéquipiers ont finalement trouvé une faiblesse dans l’armure d’Alexis Hurens, le dominant lanceur des Diamants, pour s’enfuir avec la victoire et le championnat.

Formant une équipe à maturité, les Ducs avaient survolé la saison régulière de la LBJEQ . Plus jeunes, les Diamants n’ont certainement pas à rougir de cette défaite en sept matchs. Tout indique qu’ils seront de retour encore plus forts la saison prochaine.

Trois joueurs de 22 ans, Olivier Bovet, Enrico Roy et Xavier Cadoret, ont toutefois disputé leur dernier match dans l’uniforme de l’équipe, jeudi.