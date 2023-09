Le 25 septembre, j’achète un livre franco-ontarien : et pourquoi pas trois?

Mise sur pied en 2015 par l’autrice jeunesse de Toronto Mireille Messier, l’initiative vise à mettre en lumière la littérature des quatre coins de l’Ontario français. Voici trois suggestions de titres à découvrir, représentant autant de maisons d’édition de la province et parus cette année.

Le collectif féminin de Lieux-dits

Ouvrir en mode plein écran «Lieux-dits» d'Édition Prise de Parole Photo : Radio-Canada / Image : Édition Prise de Parole

Pour souligner ses 50 ans, la maison sudburoise Prise de parole a réuni six autrices franco-ontariennes de tous les horizons lors d’une résidence d’écriture à l’automne 2022. Le résultat s’intitule Lieux-dits et fait en quelque sorte écho à Lignes-signes, le tout premier titre publié par Prise de parole en mai 1973.

Andrée Lacelle, Miriam Cusson, Charlotte L’Orage, Suzanne Kemenang, Yolande Jimenez et Guylaine Tousignant répondent donc, par leur plume, leurs mots et leurs vérités, au quatuor initial composé de Jean Lalonde, Placide Gaboury, Denis Saint-Jules et Gaston Tremblay.Chacune creuse l’intime, sans pour autant perdre de vue le monde qui l’entoure.

Extrait de Lieux-dits au dollarama

la femme

s’achète un paquet de peanuts

que d’autres sans toit ni soi

à l’autre bout du monde

ont semées récoltées empaquetées

pour une poignée de peanuts - Yolande Jimenez

Il est question d’identité, de rapport au territoire et à la langue, par-delà les frontières originelles et les générations auxquelles les six écrivaines appartiennent.

Lieux-dits rassemble ainsi des voix aux accents et aux vocabulaires uniques, capables de refléter ce que représente la prise de parole en Ontario français aujourd’hui.

L’envolée de la Freya d’Andrée Christensen

Ouvrir en mode plein écran «Plonge, Freya, vole!» d’Andrée Christensen Photo : Radio-Canada / Image : Éditions David

Andrée Christensen a eu la surprise de voir réapparaître dans son imaginaire la petite Freya, qu’elle croyait morte noyée depuis les premières pages de son premier roman, Depuis toujours, j’entendais la mer, publié chez David en 2014.

Extrait de Plonge, Freya, vole! Or, je ne suis pas morte dans le sens que les lecteurs et la romancière l’ont présumé. On croit souvent, à tort, que les auteurs connaissent mieux que personne l’intimité de leurs personnages. Ce n’est pas toujours le cas. D’abord, les personnages de roman ne meurent pas, ils se transforment. Ils quittent l’espace du livre, passent un temps indéfini dans les limbes du subconscient, se nourrissent de rêves, des désirs, des secrets de leur auteur, se laissent oublier puis, à un moment inattendu, réapparaissent avec un autre visage.

Pour la première fois, l’écrivaine ottavienne a accepté de se laisser bousculer par son personnage : en remontant à la surface pour réclamer son histoire bien à elle, Freya a entraîné Andrée Christensen par monts et par vaux à sa suite dans le processus d’écriture de Plonge, Freya, vole!, un processus de création qui fait d’ailleurs partie prenante de la narration. Freya va se choisir une mère, Ysatis, qui va l’ancrer sur terre, et un père, qui va lui permettre d’apprivoiser son destin au contact d’un faucon.

Après toutes ces années, la fillette s’est de plus imposée à Andrée Christensen dans une palette de couleurs symboliques évoquant les mythes et paysages du pays de ses ancêtres, le Danemark, mais aussi son passage de l’enfance à l’âge adulte. Ces couleurs teintent notamment les 15 images créées par l’artiste pour accompagner son texte.

Quand le Jaz est là…

Ouvrir en mode plein écran «Jaz» de Michèle Vinet Photo : Radio-Canada / Image : L’Interligne

Le plus récent titre de Michèle Vinet, publié par L’Interligne, s’immisce lui aussi dans le processus de création, tout en s’intéressant peut-être encore plus à l’impact du geste créateur, tant sur l’artiste que sur le public.

Le Jaz du titre est peintre. En fait, le quadragénaire a renoué depuis peu avec tubes, toiles et pinceaux, lui qui s’est en quelque sorte retiré du monde depuis le décès de celle qu’il a tant aimée et dont il se croit responsable de la mort. Or, une invitation à exposer ses tableaux dans l’auberge du village vient tout chambouler. Non seulement parce que son talent attire l’attention par-delà les frontières, mais parce que la fille du propriétaire de l’endroit, jeune femme de 18 ans, chamboulée par l’une de ses toiles, se met en tête de le séduire. Élisabeth, idéaliste et avide lectrice de romans d’amour d’une autre époque, ne sait pas à quel point Jaz est ravagé par la culpabilité. Au point de dormir avec une arme sous son oreiller.

Extrait de Jaz Elle ourdit un complot digne de la littérature dont elle se nourrit. Elle n’a rien à envier à Emily Brontë. Son roman? Non seulement est-elle en train de l’écrire, mais elle a l’intention de le vivre.

À l’instar de Jaz, l’Ottavienne renoue aussi avec une part d’elle-même : les émois et désarrois des cœur et des corps, la perte et l’absence, voire le vide et l’insatisfaction, l’art comme moyen d’expression et d’expiation, comme refuge et source d’inspiration, sont des thèmes qui lui sont chers.