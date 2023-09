Malgré la hausse des inscriptions dans les formations collégiales en éducation à l'enfance depuis quelques années, les listes de rappel des CPE du Bas-Saint-Laurent sont presque vides. Alors que de nombreux projets de développement de nouvelles places sont en cours, le Réseau des services à la petite enfance de l'Est du Québec (RESPEQ) se demande s'il aura suffisamment de personnel pour répondre à cette nouvelle demande.

Selon les données du ministère de la Famille, il y a, à l'heure actuelle, une vingtaine de projets en chantier ou en voie de l’être au Bas-Saint-Laurent, dont des agrandissements d'infrastructures déjà existantes et la construction de sept nouveaux CPE . Au total, 498 nouvelles places seront créées une fois ces chantiers complétés.

Et pour répondre aux besoins, le Réseau des services à la petite enfance de l'Est du Québec ( RESPEQ ) estime qu’il faudra embaucher une cinquantaine d'éducatrices.

La situation va prendre une autre tournure dans la prochaine année. C'est là où l’on a beaucoup plus d'inquiétude , admet Hélène Blanchet, membre du conseil d'administration de l'organisme et directrice du CPE L’Éveil des chérubins à Rimouski.

Elle ajoute qu’il manque, en ce moment, quatre éducatrices à temps plein dans l’ensemble des CPE du Bas-Saint-Laurent, ce qui n’est pas alarmant en soi. La situation se complique toutefois en ce qui concerne la relève.

Les listes de rappel présentement dans les CPE sont pratiquement désertes.

Le RESPEQ prévoit également le départ à la retraite de 10 à 15 personnes à court terme. Tous ces facteurs risquent donc d’accentuer la pénurie de personnel, selon l’organisme.

Bond des inscriptions

Seulement au Cégep de Rivière-du-Loup, le nombre d’inscriptions au programme de technique d’éducation à l'enfance a plus que doublé au cours des dernières années, passant de 17 en 2019 à 44 cet automne.

Il faut toutefois mettre ces chiffres dans le contexte de l’époque, avertit le directeur des études du Cégep, Jérémie Pouliot. Le gouvernement caquiste, nouvellement au pouvoir, a annoncé en 2018 l’accès universel aux maternelles 4 ans. Cela explique notamment la baisse marquée des inscriptions en 2019, croit M. Pouliot.

Il y avait beaucoup de flous à ce moment-là. Les éducatrices se retrouvaient peut-être devant des scénarios moins prometteurs. Ça a amené une incertitude et ça a fait baisser nos inscriptions , estime-t-il.

Les inscriptions sont à nouveau en hausse après avoir atteint un creux en 2019 selon ces données fournies par le Cégep de Rivière-du-Loup.

Québec a depuis mis en place une série de mesures afin de mousser le recrutement d’éducatrices.

M. Pouliot avertit toutefois que l’effet de ces mesures ne se fait pas sentir du jour au lendemain, surtout qu’au final, un peu moins de la moitié des étudiants qui suivent une formation en éducation à l'enfance au Cégep de Rivière-du-Loup décrochent leur diplôme.

Il faut évidemment prendre conscience que nous, ce qu'on offre au Cégep de Rivière-du-Loup, c'est un DEC . C’est trois ans de formation pour nos étudiants. C'est sûr que les impacts de l'arrivée de ces personnes-là se font sentir avec un certain décalage , précise-t-il.

Le Cégep de Rimouski propose également l’attestation d’étude collégiale en Technique d’éducation à l’enfance, en plus d’une démarche de reconnaissance des acquis et des compétences et le Parcours travail-études en petite enfance.

Dans un courriel, l’institution affirme avoir noté une augmentation de plus de 60 % des inscriptions de 2021 à 2022, toutes formules confondues .

Il faut toutefois préciser que le Cégep offre ces formations en ligne. Celles-ci sont donc accessibles partout au Québec, ce qui rend plus compliquée l’analyse de son impact sur le terrain.

Du rattrapage à faire

Tous les intervenants consultés s'entendent aussi pour dire qu’il faudra toutefois en faire davantage pour valoriser la profession et combler le recul causé par des années de statu quo dans la création de nouvelles places.

On le prévoyait ce fameux manque-là. Il y a quelques années, il ne faut pas se cacher qu'on avait des listes d'appels qui étaient quand même assez volumineuses. On a des éducatrices qui se sont redirigées dans d'autres domaines parce qu'on manquait de postes à ce moment-là , explique Mme Blanchet.

Malgré les hausses salariales proposées par le gouvernement du Québec au cours des dernières années, le gouvernement ne doit pas lever le pied, estime Oriane Couchoux, présidente du conseil d'administration de Ma place au travail. L’organisme milite pour l’accès à davantage de places en service de garde au Québec.