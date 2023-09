Le règlement de la Ville d’Ottawa sur les boîtes de dons pourrait changer

Cela arrive partout à Ottawa : des boîtes de dons sont installées sur des propriétés privées sans autorisation, entourées de déchets et laissées à l'abandon.

Après des années de lutte pour résoudre ce problème qui s'est étendu à des centaines de boîtes de dons de vêtements - certaines légitimes, d'autres non - à travers Ottawa, l’administration municipale pense avoir trouvé un moyen d'encadrer ce que certains conseillers municipaux décrivent comme un Far West .

Mais au moins une organisation caritative estime que le nouveau système présente une faille majeure.

Je pense que le règlement proposé ferait en sorte que les frais demandés seraient les plus chers au Canada , évalue le directeur du gouvernement et des partenariats stratégiques pour Diabète Canada, Simon Langer.

Les modifications, approuvées jeudi par le Comité des services de protection et de préparation aux situations d’urgence, exigeraient de tout groupe exploitant une boîte de dons à travers la ville qu'il paie 500 dollars pour obtenir un permis et 150 dollars supplémentaires par conteneur.

Diabète Canada se dit plutôt en faveur du nouveau règlement, mais craint que les conséquences financières ne soient lourdes. Photo : Radio-Canada / Stacey Janzer

M. Langer a expliqué aux conseillers municipaux que cela se traduirait par une facture d’environ 7350 dollars par an à Diabète Canada, sans compter les 4000 dollars que l’organisme paie déjà pour évacuer les déchets qui s'accumulent à l'extérieur des conteneurs.

Il a également fait valoir que les organismes qui ne respectent pas les règles ne paieront probablement jamais ces frais.

Dans une certaine mesure, ce sont les bons organismes qui vont subventionner les mauvais , a illustré le conseiller municipal de Knoxdale-Merivale, Sean Devine.

Un véritable fléau pour la communauté

Le nouveau règlement municipal limiterait également le nombre d’endroits où installer des boîtes et exigerait des propriétaires de bacs qu'ils fournissent des données annuelles sur la quantité de matériel collecté, son utilisation et les quantités envoyées à l'étranger.

Les problèmes liés aux bacs de dons de vêtements sont multiples : certains sont exploités par des groupes sans lien avec des organisations caritatives, d'autres bloquent la circulation et d'autres encore s'enlisent dans les ordures - un problème qui, selon le personnel de la Ville, s'est aggravé tout au long de la pandémie.

Le Service des règlements municipaux a constaté par le passé que des boîtes de dons de vêtements provenant d'organisations caritatives légitimes étaient volés, repeints et placés sur des propriétés privées. Photo : Radio-Canada / Ashley Burke

Je reconnais qu'il s'agit d'une source de revenus pour les organisations caritatives. [...] Mais ce que nous avons à Ottawa et ce que j'ai vu, c'est ce que j'appelle le Far West , a déclaré le président du Comité des services de protection et de préparation aux situations d’urgence, Riley Brockington. J'ai vu d'innombrables poubelles dont le contenu est éparpillé sur le stationnement, où l’on a mis des ordures, où l'on signale la présence de rats sur le site.... C'est un véritable fléau pour la communauté.

En dehors d'Ottawa, il y a même eu des décès liés à ces conteneurs, des personnes ayant rampé dans les poubelles pour se réchauffer et s'étant retrouvées piégées.

Mais la réglementation actuelle ne semble guère avoir fait reculer le problème.

Les frais pourraient être revus

Bien que les conseillers municipaux se soient montrés compréhensifs à l'égard des préoccupations de M. Langer concernant les frais réclamés, ils se sont rangés derrière les arguments du personnel municipal selon lequel les règlements devraient être conçus de manière à ce que les frais couvrent entièrement le coût de l'application de la loi.

La gestionnaire de l’élaboration des politiques publiques à la direction des services communautaires et de protection de la Ville d’Ottawa, Valérie Bietlot, a toutefois indiqué que la Municipalité réexaminera les frais demandés, après la mise en place du programme.

Nous ne voulons pas créer un obstacle pour quiconque , a assuré Mme Bietlot. Ce que nous espérons, c'est un règlement plus souple et plus réactif. Les organisations caritatives ont un rôle important à jouer à cet égard. Nous sommes donc impatients de travailler avec elles à l'avenir.

La gestionnaire de l'élaboration des politiques publiques à la direction des services communautaires et de protection de la Ville d'Ottawa, Valérie Bietlot Photo : Radio-Canada / Elyse Skura

Pour les contrevenants, la responsable du programme, Tania Mccumber, a déclaré qu'il y aurait une application progressive du nouveau règlement, qui commencera par des avertissements et pourra mener éventuellement à des saisies des bacs ou à des poursuites.

S'il est approuvé par les membres du conseil municipal la semaine prochaine, le nouveau règlement sur les boîtes de dons de vêtements entrera en vigueur le 31 janvier 2024.