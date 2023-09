Des éducateurs manitobains dénoncent la désinformation concernant l’éducation sexuelle

Des professionnels du milieu de l'éducation au Manitoba dénoncent les manifestations du groupe 1 Million March 4 Children comme une campagne de désinformation. Ils assurent que les écoles offrent du contenu approprié et adapté aux jeunes concernant l'éducation sexuelle.

Le directeur général de la division scolaire de Winnipeg, Matt Henderson, note que les programmes scolaires sont appropriés pour créer un environnement inclusif. En fin de compte, un système scolaire public sain doit veiller à ce que tout le monde se sente en sécurité , estime-t-il.

« Si nous ne faisons pas ça dans le programme scolaire, nous allons créer une société pleine de division et de haine », lance Matt Henderson.

Selon le programme éducatif de la province accessible en ligne (en anglais), (Nouvelle fenêtre) l'éducation en matière de santé débute dès la maternelle, avec l’apprentissage du nom des parties du corps et le droit au respect de la vie privée.

En deuxième année, les élèves apprennent à connaître la reproduction, principalement à travers le règne animal, ainsi qu'à adopter un comportement respectueux et à identifier les différences et les similitudes physiques entre eux et les autres.

Une note destinée au corps enseignant de deuxième année avertit les éducateurs pour qu’ils adoptent leur approche en fonction des sensibilités de chacun. Elle suggère d'utiliser un livre pour enfants de 1989 appelé Heather Has Two Mommies (Heather a deux mamans, NDLR).

Il y a des enfants dans nos classes qui peuvent avoir deux mères. Certains enfants peuvent vivre dans une famille différente… mais tout le monde a sa place , ajoute Matt Henderson.

Des connaissances essentielles

La directrice adjointe de la division scolaire Seven Oaks, Jennifer McGowan, indique que le programme aborde le corps qui change et la sexualisation en 5e année.

Les élèves commencent aussi à discuter de la manière dont les médias représentent le genre et la sexualité en laissant les élèves parvenir à leurs propres conclusions.

Au début du secondaire et jusqu’à l’université, le programme aborde des sujets comme la sexualité, le genre, les maladies et infections sexuellement transmissibles et la reproduction humaine.

Jennifer McGowan assure que ces connaissances sont une question cruciale pour certains étudiants, comme ceux qui font partie de la communauté LGBTQ+ . Il faut créer un espace où tous se sentent inclus , note-t-elle.

Elle ajoute que les parents d'élèves de la division scolaire de Seven Oaks sont avertis lorsque des cours d'éducation sexuelle explicite sont programmés, et qu'ils peuvent demander des informations supplémentaires ou choisir que leurs enfants n'y participent pas.

Fournir des informations factuelles

La co-directrice générale du Sexuality Education Resource Centre du Manitoba, Gillian Roy, affirme que les enfants obtiendront les informations contenues dans le programme scolaire d'une manière ou d'une autre.

Les jeunes ont toujours des questions et ils peuvent soit aller sur Internet et trouver des choses qui ne sont pas factuelles [ou nous pouvons] leur fournir des informations factuelles, sans porter de jugement , explique-t-elle.

Gillian Roy ajoute que le centre a dû fermer à Brandon à cause des manifestations mercredi, après avoir reçu des messages haineux. Le mouvement à l'origine de la manifestation de mercredi cache des messages de haine sous le couvert de la protection des enfants, croit-elle.

La Division scolaire de Winnipeg souhaite que les parents discutent de leurs préoccupations concernant le programme provincial d'éducation sexuelle, mais des événements comme la manifestation de mercredi ne sont pas la bonne façon de procéder, avance le directeur général, Matt Henderson.

Il y a une façon amicale de le faire, plutôt que de se crier dessus de l'autre côté de la rue, ce qui n'est pas productif , souligne-t-il.

Avec les informations d'Özten Shebahkeget