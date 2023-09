Les Edmontoniens se fient à la police en dépit de l’augmentation du taux de criminalité

Une enquête réalisée pour la Commission du Service de police d'Edmonton (EPS) a révélé que 57 % des habitants de la ville interrogés sont satisfaits du travail de l’ EPS et estiment que celui-ci fait un bon ou un excellent travail.

L'enquête réalisée par la firme de recherche Advanis a été menée auprès de 1727 résidents entre mai et juin 2023.

Stephanie Gazzola, gestionnaire en évaluation et en impact pour l' EPS , a présenté les résultats de l'enquête de cette année sur la perception des citoyens lors de la réunion de la Commission de police d'Edmonton, qui s'est tenue jeudi.

Publicité

Cette amélioration inverse certaines tendances observées au cours des deux dernières années , a-t-elle indiqué lors de la réunion.

L'enquête a également révélé qu'un plus grand nombre de résidents sondés soutiennent la police et sont d'accord avec la manière dont les agents se comportent.

La criminalité et le sentiment d'insécurité en hausse

Les citoyens d'Edmonton sondés estiment que le taux de criminalité augmente dans la ville, ce qui confirme la tendance observée au cours des quatre dernières années.

Pourcentage d'Edmontoniens ayant l'impression que la criminalité augmente : 2023 : 65 %

2022 : 58 %

2021 : 47 %

2020 : 43 %

Selon des données publiées par l' EPS au début de l'année, les crimes violents et la gravité des crimes ont augmenté dans la ville. En effet, le nombre d'incidents criminels violents à Edmonton est passé de 12 909 en 2021 à 15 040 en 2022.

Publicité

Près des deux tiers des habitants sondés croient que le service de police contribue à faire de la ville un endroit plus sûr et plus de la moitié ont dit se sentir plus en sécurité en constatant une augmentation des patrouilles dans leur quartier, principalement dans le centre-ville.

Cependant, environ deux tiers, soit 66 %, des habitants sondés ne se sentent pas en sécurité lorsqu'ils prennent les transports en commun seuls après la tombée de la nuit. Trente-trois pour cent des habitants sondés ont exprimé ressentir un sentiment d'insécurité lorsqu'ils se promènent seuls le soir.

Selon Stephanie Gazzola, l'enquête révèle que les habitants de la ville sont plus susceptibles d'être satisfaits des services de l' EPS s'ils se sentent en sécurité et s'ils n'ont pas eux-mêmes été victimes d'un acte criminel au cours de l'année écoulée.

Ouvrir en mode plein écran Le chef du Service de police d'Edmonton, Dale McFee, a indiqué que le service a pour objectif d'établir des relations avec les communautés « une à la fois ». (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Selon le chef de la police d'Edmonton, Dale McFee, de nombreux éléments expliquent les changements de perception observés dans l'enquête de cette année.

Il s'agit d'établir des relations [avec les communautés] une par une, en veillant à ce que nous soyons cohérents dans ce domaine , a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse jeudi.

L'enquête reflète-t-elle l'ensemble de la communauté d'Edmonton?

La commissaire Kemi Kufuor-Boakye a fait valoir devant la commission que l'enquête ne reflétait pas nécessairement l'ensemble des habitants qui ont le plus d'interactions avec la police.

Je dirais également que les personnes qui participent à ce type d'enquête ont soit de bonnes interactions avec la police, soit de très mauvaises expériences, donc est-ce que nous recueillons vraiment des données vraies et pures? , a-t-elle questionné.

Répartition des participants de l'enquête : 49 % ont déclaré être des femmes.

3 % ont indiqué qu'ils faisaient partie de la diversité des genres.

36 % étaient âgés de 18 à 34 ans.

64 % ont déclaré avoir un revenu familial inférieur à 60 000 $ par an.

6 % se sont identifiés comme autochtones.

27 % se sont identifiés comme des personnes racisées.

La commissaire Shazia Amiri a demandé si les données démographiques de l'enquête étaient représentatives de la population d'Edmonton en ce qui concerne la diversité des genres et le statut socio-économique. Stephanie Gazzola a confirmé que les résultats correspondaient au dernier recensement d'Edmonton.

Brian Harker, directeur des stratégies pour l' EPS , a affirmé que les anciennes techniques d'enquête ne permettaient pas de refléter fidèlement la communauté dans son ensemble. Selon lui, la nouvelle méthodologie utilisée par Advanis reflète mieux les populations sous-représentées, notamment les personnes de couleur et les Edmontoniens de la diversité des genres.

Il a néanmoins reconnu que les efforts visant à établir des liens avec les communautés racisées d'Edmonton se poursuivent.

L'objectif n'est pas d'accomplir une mission, mais de recueillir des données qui nous aideront à faire évoluer nos services , a expliqué Brian Harker. Nous voulons être sûrs de bien saisir la réalité des habitants d'Edmonton.

Avec les informations de Aaron Sousa