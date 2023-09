Crise de l’itinérance à Moncton : la GRC préconise l’aide plutôt que la criminalisation

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a changé son approche face à la crise de l’itinérance et de toxicomanie dans le centre-ville de Moncton. Elle préconise l’aide plutôt que la criminalisation.

Cette stratégie vient de plusieurs rencontres avec la communauté d’affaires du centre-ville, qui a demandé une meilleure présence policière dans le secteur, explique l'agente relationniste de presse à la GRC , Chantal Farrah.

Nous avons été interpellés par la communauté d’affaires. Nous avons eu beaucoup de discussions avec elle sur ce qu’elle voulait comme service. C’était clair qu’elle voulait une meilleure présence dans le centre-ville. De voir une autopatrouille n’était pas assez. Elle veut nous voir marcher sur les trottoirs, circuler à bicyclette, discuter avec les commerçants et les gens , a expliqué la policière.

Les commerçants du centre-ville demandaient une présence accrue des policiers qui jugent que les itinérants nuisent à leur activité.

Moncton doit composer avec des problèmes d’itinérance et de toxicomanie de plus en plus importants sur son territoire. D’où l’importance d’assurer une présence policière à l’intérieur de la communauté, affirme Chantal Farrah.

Notre priorité est d’assurer la sécurité publique et c’est aussi d’aider les gens dans notre communauté qui sont les plus vulnérables , mentionne-t-elle.

On prend beaucoup de temps pour faire des contacts avec les itinérants, des contacts positifs autant que possible. On leur offre une bouteille d’eau, on leur demande s’ils reçoivent des services et d’où ça vient pour essayer de les encourager.

Ça va peut-être prendre 100 fois avant qu’un itinérant accepte la bouteille d’eau et accepte notre aide. Nos policiers les encouragent à aller chercher de l’aide et des ressources

Un endroit sécuritaire

Selon la gendarme, le centre-ville de Moncton demeure un endroit sécuritaire malgré la hausse de l’itinérance et de la toxicomanie.

Selon les gens d'affaires, les itinérants circulant dans le centre-ville de Moncton nuisent aux commerces.

Nous prenons nos précautions qu’on prendrait dans n’importe quelle autre communauté. Nous avons de bonnes gens à Moncton. C’est certain qu’il y a un peu de criminalité, comme partout ailleurs au Canada, mais on assure une bonne présence policière dans le centre-ville dans les endroits à risque d’itinérance et de toxicomanie. , assure Chantal Farrah.

L’ouverture prochaine de centres de service d'urgence pour venir en aide aux itinérants et aux toxicomanes va aider les policiers dans leur travail, poursuit-elle.

Nous avons le volet policier, mais pas ceux de travailleur social ou de médecin , rappelle la gendarme.

