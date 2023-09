Sudbury aura 6 caméras supplémentaires de contrôle de la vitesse

La Ville du Grand Sudbury affirme qu'elle est sur la bonne voie pour que ses six nouvelles caméras pour le contrôle de la vitesse soient en marche d'ici la mi-novembre et le début décembre.

La Ville installera les caméras, qui utilisent un radar photo pour suivre automatiquement la vitesse d'un véhicule, sur certaines routes où la vitesse a été identifiée comme un problème.

Joe Rocca, directeur intérimaire des infrastructures et de la planification des immobilisations du Grand Sudbury, affirme que le personnel a pris en considération les commentaires des résidents et a examiné les données de circulation et de vitesse pour établir une liste des endroits où les caméras seraient efficaces.

Selon M. Rocca, quand une personne dépasse la limite de vitesse affichée, la caméra prend une photo de sa plaque d'immatriculation et transmet les données à un centre de traitement, qui détermine si une infraction a été commise ou non.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur intérimaire des infrastructures et de la planification des immobilisations du Grand Sudbury, Joe Rocca, affirme que les caméras de contrôle de la vitesse sont efficaces. (Photo d'archives) Photo : CBC/Erik White

Les amendes sont du même montant que celles imposées par les policiers pour excès de vitesse.

M. Rocca ne veut pas dévoiler quel sera le seuil de vitesse avant qu'un conducteur ne reçoive une contravention.

Il précise que la ville s'attend à ce que les caméras génèrent environ 1,1 million de dollars de revenus en tenant compte de 20 000 contraventions émises et payées au cours de la première année.

Des caméras portables

Joe Rocca souligne que les caméras seront déplacées vers différents endroits environ tous les quatre mois.

Publicité

L'une des exigences est que nous placions des panneaux 90 jours à l'avance pour informer les gens de l'arrivée d'équipements automatisés de contrôle de la vitesse , affirme-t-il.

Par exemple, le chemin Falconbridge est actuellement doté de panneaux avertissant les conducteurs de l'arrivée d'une caméra.

Il souligne que les caméras ont été efficaces dans d'autres communautés pour réduire les excès de vitesse, même après avoir été déplacées vers d'autres endroits.

Les données montrent que cela fonctionne vraiment bien, c'est extrêmement efficace. Je pense que cela va contribuer à changer la culture des gens qui conduisent rapidement sur nos routes résidentielles , estime M. Rocca.

Avec les informations de Markus Schwabe de CBC