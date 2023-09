Des embouteillages monstres, des passagers coincés dans des files d'attente interminables, une mauvaise réputation notoire... Aéroports de Montréal (ADM) peine à faire face à l'afflux de voyageurs. Son nouveau PDG a présenté son plan pour améliorer l'accueil des millions de passagers : un service de navettes prévu en 2024, mais rien avant.

En poste depuis deux semaines, Yves Beauchamp a témoigné de son impuissance face au chaos qui règne présentement à l'aéroport. Je n’ai pas d’autorité sur le service frontalier ou la STM , j’ai un pouvoir d’influence , a répondu le président-directeur général d' ADM , en entrevue à l'émission Tout un matin.

Il arrive à un moment où l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal traverse une zone de turbulence majeure, au troisième rang des pires grands aéroports en Amérique du Nord. M. Beauchamp a d'ailleurs succédé à Philippe Rainville qui promettait un été sans encombre.

Pour gérer l'afflux de voyageurs, l'entreprise a bien tenté de déployer des agents de contrôle de la circulation, de déplacer les zones des véhicules Uber, ou encore de modifier l'itinéraire de la navette des employés. Mais ces quelques mesures pour tenter de fluidifier la circulation n'ont pas été suffisantes, reconnaît le nouveau PDG .

La pleine capacité a été atteinte en période de pointe, soit de 15 h à 19 h, a indiqué M. Beauchamp. Des passagers ont parfois été contraints de finir leur trajet à pied, au milieu des embouteillages, pour ne pas manquer leur vol. Une récente panne des bornes au contrôle frontalier a considérablement ralenti les arrivées internationales.

Je travaille sur des mesures qui vont offrir des allègements aux passagers , a-t-il assuré au micro de l'animateur Patrick Masbourian. Pas de solution immédiate autre que des rencontres avec les directions de chacun des partenaires afin d'intervenir de façon plus efficace .

Des navettes

À partir de janvier ou de février [2024] , le nouveau stationnement étagé (P4) d'environ 3000 places devrait être disponible, avec un service de navettes toutes les 5 minutes, a expliqué M. Beauchamp.

Il a également évoqué le projet d'un débarcadère secondaire où les passagers pourront être déposés, puis emmenés à l'aérogare par navette. Ces solutions sont proposées dans l'attente du REM , en 2027, qui devrait relier le centre-ville de Montréal et l'aéroport en moins d'une demi-heure.

À plus long terme, Yves Beauchamp prévoit de déconstruire un stationnement étagé pour doubler les voies d'accès à l'aéroport.

Le PDG a également expliqué que le nombre de pistes était suffisant, mais qu'il faudra installer davantage de portes d'embarquement en raison de la croissance de la demande.

Aéroports de Montréal n'a pas encore publié les résultats de son troisième trimestre, qui couvrira les mois de juillet, août et septembre, mais a comptabilisé 5,3 millions de passagers à l'aéroport d'avril à juin, soit 6,1 % de plus qu'au même trimestre de 2019 et une hausse de 32,9 % par rapport à 2022.

Avec les informations de La Presse canadienne