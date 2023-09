Monsieur Ottawa dira au revoir au soccer après 10 ans dans la capitale

Lorsqu’il foulera le terrain de la Place TD, dimanche après-midi, pour jouer un match contre le Valour FC, Carl Haworth aura un petit pincement au cœur. Une réaction normale pour un dernier match de saison régulière en carrière devant les partisans qui sont devenus les siens depuis dix ans.

Le joueur de 34 ans a annoncé sa retraite, au terme de la saison, sur les réseaux sociaux, cette semaine. Une décision mûrement réfléchie.

J’ai décidé d’arrêter il y a plusieurs mois. Probablement au début de la saison. Je traîne une blessure au genou depuis plusieurs années et je ne suis plus capable de compétitionner à ce niveau , explique Haworth, qui souffre d’une condition chronique au genou.

Carl Haworth faisait partie du Fury d'Ottawa en 2015 lorsqu'il a remporté la demi-finale de la NASL. Photo : Matt Zambonin

Après plusieurs années à courir et frapper sur différentes surfaces synthétiques, le joueur de soccer doit retirer du liquide de son genou chaque semaine et souffre lors de chaque présence sur le terrain.

C’est la réalité du soccer en Amérique du Nord. Les longs voyages, le peu de temps de récupération entre les matchs et les terrains synthétiques, c’est difficile sur les articulations, les genoux, les hanches. C’est épuisant et il faut des athlètes spéciaux pour supporter ça durant une carrière. Mais je n’échangerais ces moments pour rien au monde , affirme Haworth.

10 ans de soccer professionnel pour Monsieur Ottawa

Carl Haworth a marqué le soccer professionnel dans la capitale avec plus de 200 matchs disputés avec le Fury d’Ottawa de 2014 à 2019, puis l’Atlético en 2022-2023. Il a marqué des dizaines de buts pour ces équipes dans lesquelles il a occupé presque toutes les positions sur le terrain.

Je vais m’ennuyer du vestiaire, de la camaraderie, d’être avec les gars et de voyager. On passe tellement de temps ensemble, c’est dur de reproduire cela dans une autre carrière.

Carl Haworth, alors capitaine, dans l'uniforme du Fury d'Ottawa, s'apprête à marquer un but pour son équipe. Photo : Steve Kingsman / Freestyle photography

Des grands moments, Haworth en a vécu plusieurs dans sa carrière qui a commencé en 2013, avec le Fury d’Ottawa, alors dans la Premier Development League, une ligue semi-professionnelle de développement.

Le jour où j’ai signé mon contrat pour aller avec le Fury en NASL [chez les professionnels], ça a été un grand moment. C’est là que tout a commencé , se remémore le joueur, qui est le dernier survivant de cette époque dans la capitale.

Le rapide joueur, né en Angleterre, mais qui a déménagé très tôt au Canada, se souvient de son premier match en Floride, alors que sa mère avait traversé l’océan pour aller le voir jouer.

C’était un moment spécial à vivre en famille , explique Haworth. J’ai ensuite compté le premier but du Fury à la Place TD, j’ai représenté le Canada dans un match contre la Corée du Sud et j’ai participé à deux finales , souligne encore le numéro 9, qui a aussi porté le numéro 15 dans la capitale.

Le capitaine de l'Atlético Ottawa, Carl Haworth, lors de la finale perdue contre le Forge FC en octobre 2022. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Il espère une foule nombreuse pour son dernier tour de piste, dimanche, qui pourrait ne pas en être un.

On doit se mettre dans une bonne position pour faire un long bout de chemin en séries , mentionne le joueur avec passion. Nous restons concentrés sur la fin de saison, il faut ramener un trophée à la maison , poursuit Haworth, qui compte rester vivre à Ottawa par la suite.

J’ai quelques options pour la suite et je serai assurément engagé dans le soccer… Mais j’espère aussi jouer un peu plus au golf , rigole Haworth, qui compte surtout passer du temps avec sa femme Samanta et leur fils Mackenzie.

Mais tout ça ne se fera pas avant un dernier au revoir de qualité aux partisans de l’Atlético - et du Fury - qui l'ont appuyé toutes ces années.