Une grande partie du parc provincial Rissers Beach, sur la rive sud de la Nouvelle-Écosse, restera fermée pour le reste de la saison à cause des dommages causés par la tempête post-tropicale Lee.

Parcs Nouvelle-Écosse rapporte qu'environ la moitié des campings, situés dans la section nord, sont rouverts aux campeurs, qui ont réservé.

Par contre, le reste du parc restera fermé pour permettre les travaux de nettoyage. La plage et les sentiers sont fermés aux campeurs et au public, indique le communiqué. Les réservations pour les sites endommagés seront annulées et les gens seront remboursés.

La ministre des Travaux publics, Kim Masland, s'est rendue sur la plage pour évaluer les dégâts causés par la tempête. C'était absolument dévastateur de voir les dégâts causés à Rissers Beach et de parler aux gens qui campent là depuis 40 ans et de voir la dévastation totale , dit-elle.

La plage entière a changé et elle ne sera plus jamais la même.

La partie ouverte du parc sera alimentée en électricité et offrira certains services. Le communiqué indique que l'eau des toilettes du camping North Risser est potable, mais que l'eau des autres robinets doit être bouillie avant d'être potable.

Autres plages affectées

Parcs Nouvelle-Écosse continue d'évaluer les dégâts causés par la tempête dans les parcs provinciaux, mais la plupart ont rouvert.

Ouvrir en mode plein écran La tempête post-tropicale Lee a détruit une passerelle du parc provincial MacCormacks Beach, à Eastern Passage, près d'Halifax. Photo : Radio-Canada / Adrien Blanc

Les parcs sont rouverts une fois qu'ils sont jugés sûrs et l’agence exhorte les gens à rester hors des autres parcs de la Rive-Sud fermés pour leur propre sécurité.

Le parc provincial de Queensland Beach a subi d'importants dégâts causés par la tempête et restera fermé jusqu'à nouvel ordre. Les sentiers du parc provincial Thomas Raddall sont fermés.

Les promenades des plages de MacCormacks, Crystal Crescent et de Martinique ont toutes été endommagées, mais les parcs ont rouvert, indique le communiqué.