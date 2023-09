Moscou a accusé vendredi Kiev d'une frappe de missile ayant fait au moins un disparu sur le siège de la flotte russe de la mer Noire, en Crimée annexée, au moment où l'Ukraine s'efforce de porter le combat jusque dans cette péninsule stratégique.

Cette péninsule ukrainienne annexée par Moscou en 2014 et la ville de Sébastopol, où se situe le quartier général de la marine visé, sont au cœur du dispositif militaire russe pour son offensive contre l'Ukraine, à la fois pour approvisionner les troupes occupant le Sud ukrainien et pour mener des frappes de missiles.

L'ennemi a mené une attaque de missile contre le quartier général de la flotte , a écrit sur Telegram le gouverneur de Sébastopol, Mikhaïl Razvojaïev.

Après avoir dans un premier temps annoncé la mort d'un militaire dans cette frappe, le ministère russe de la Défense a ensuite précisé que celui-ci était en réalité porté disparu. Il a indiqué que le bâtiment était endommagé . Le gouverneur Razvojaïev avait annoncé un peu plus tôt qu'il était en flammes et que la lutte contre l'incendie se poursuivait. Des débris sont visibles sur plusieurs centaines de mètres et de nombreuses ambulances se rendent sur place, d'après un correspondant de l'agence de presse russe TASS présent sur place.

De crainte d'une nouvelle attaque, Mikhaïl Razvojaïev avait d'abord appelé les habitants à rester à l'intérieur des bâtiments , avant de finalement lever l'alerte en début d'après-midi.

Guerre en Ukraine Consulter le dossier complet Guerre en Ukraine Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Cinq missiles ont par ailleurs été abattus au-dessus de la Crimée, selon l'armée russe.

Publicité

Les autorités russes ont également annoncé quelques heures après la frappe que la Crimée était touchée par une cyberattaque sans précédent contre les fournisseurs d'accès à l'internet, qui a provoqué des coupures.

Nous sommes en train de réparer les pannes d'internet dans la péninsule , a affirmé sur Telegram Oleg Krioutchko, un conseiller du dirigeant installé par la Russie dans la péninsule, sans toutefois indiquer si cette attaque informatique était directement liée aux frappes.

Kiev tente toujours des avancées

L'Ukraine a multiplié ces dernières semaines les frappes de drones et de missiles en Crimée, revendiquant la destruction notamment de systèmes de défense antiaérienne, d'un chantier naval et de deux navires.

Ouvrir en mode plein écran La ville de Sébastopol, en Crimée, avait été la cible de bombardements en avril dernier. Une attaque de drones avait alors causé un incendie dans un réservoir de pétrole. (Photo d'archive) Photo : AP

Les forces armées ukrainiennes veulent à la fois perturber la chaîne logistique russe et mettre fin à la mainmise militaire de la Russie sur la mer Noire.

Publicité

Ses réussites témoignent des difficultés de la défense antiaérienne russe, alors que l'Ukraine, en pleine contre-offensive pour libérer ses territoires, essaye de désorganiser la défense russe en attaquant ses lignes d'approvisionnement et centres de commandement loin derrière la ligne de front.

Plus tôt vendredi, les autorités russes avaient annoncé sans explications que tout le transport maritime passager était suspendu sine die, et ce jusqu'à nouvel ordre, depuis Sébastopol. Le ministère russe de la Défense avait ensuite assuré avoir déjoué une attaque ukrainienne en détruisant un missile guidé et deux drones visant la Crimée.

Le quartier général de la flotte russe de la mer Noire avait déjà été la cible d'une attaque au drone en août 2022, qui avait fait six blessés.

Les autorités d'occupation russe à Donetsk ont également déclaré vendredi que l'Ukraine avait mené la veille de multiples assauts dans la région, augmentant la pression sur le front est.

Au cours des dernières 24 heures, l'ennemi a mené un certain nombre d'actions dans la direction de Lyman ,a indiqué le chef de l'occupation russe de la région de Donetsk, Denis Pouchiline, citant plusieurs localités.

Lyman est tout proche de la ligne de front, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Lyssytchansk et Sievierodonetsk , villes sous contrôle russe.

M. Pouchiline a estimé que la situation à Bakhmout, ville dévastée par un an de combats et cible d'une contre-offensive ukrainienne, restait brûlante , la zone étant soumise à des bombardements chaotiques .

L'armée ukrainienne a repris ces derniers jours deux localités, Andriïvka et Klichtchiïvka, et dit même avoir percé la ligne de défense russe dans ce secteur.

Attaques russes

Dans le reste de l'Ukraine, une nouvelle salve russe de plus de 40 missiles de croisière a fait jeudi trois morts à Kherson, dans le sud, et sept blessés à Kiev, la capitale.

Ouvrir en mode plein écran Un entrepôt a été détruit lors de frappes russes à Kherson, le 19 septembre. (Photo d'archives) Photo : Reuters / Ivan Antypenko

La police nationale a déclaré vendredi que sept personnes étaient mortes au total dans la région de Kherson à cause de frappes russes, au cours des dernières 24 heures.

La Russie bombarde quasiment chaque nuit des villes ukrainiennes à l'aide de missiles et de drones kamikaze.