Congestion à prévoir dans les prochaines semaines à Rimouski

Les automobilistes qui traversent la Ville de Rimouski devront s'armer de patience au cours des prochaines semaines, particulièrement dans le secteur du district de Nazareth.

Des travaux d’excavation en lien avec le système d’aqueduc auront lieu à compter du 25 septembre sur le boulevard Saint-Germain et devraient durer pendant deux semaines.

Les travaux menés auront lieu entre les rues de Lausanne et Dollard Nord et Sud, c'est-à-dire entre le restaurant Bovino et le Tim Hortons. La Ville de Rimouski précise cependant que les commerces demeureront accessibles.

Ouvrir en mode plein écran La circulation risque d'être ralentie dans ce secteur au cours des prochaines semaines. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Durant ces travaux qui dureront jusqu'au 6 octobre, une seule voie de circulation sera maintenue dans les deux directions. Des interruptions d'eau temporaires pourraient également avoir lieu pour les citoyens qui habitent le secteur.

Ces ralentissements s'ajouteront à ceux causés par la réfection du pont de la route 132 au-dessus de la rivière Rimouski. En début de semaine, le ministère des Transports annonçait que des entraves supplémentaires allaient être mises en place au cours des trois prochaines semaines en raison du début de l'installation du nouveau tablier du pont.

Ouvrir en mode plein écran La signalisation sera adaptée pour indiquer aux personnes qui circulent aux alentours du pont la voie à privilégier. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Selon l'évolution des travaux, la circulation automobile pourra se faire par alternance par moments et les piétons et cyclistes pourraient devoir emprunter le pont de l'écluse, quelques mètres plus loin, pour pouvoir traverser.

Les personnes qui empruntent ce secteur sont invitées à consulter le 511 pour suivre l'évolution des entraves ou à passer par l'autoroute 20 afin de réduire le temps d'attente.