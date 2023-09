Deux accidents font deux blessés, dont un grave, au Centre-du-Québec

Deux personnes ont été blessées, dont une grièvement, dans deux accidents distincts qui se sont produits jeudi au Centre-du-Québec.

À Grand-Saint-Esprit, un homme de 35 ans a été gravement blessé après une sortie de route survenue sur la route Principale.

Vers 20 h 45, les services d’urgence ont été appelés à la suite d’une sortie de route impliquant un seul véhicule, indique la Sûreté du Québec (SQ). Pour une raison qui demeure inconnue, le conducteur […] aurait perdu la maitrise de son véhicule avant de faucher un poteau électrique.

L’homme a été transporté vers un centre hospitalier où on craint pour sa vie.

La route Principale est actuellement fermée à la circulation puisqu’un policier formé en enquête collision se déplace sur les lieux pour faire une analyse de la scène et déterminer les causes et circonstances , poursuit le corps policier.

Possible délit de fuite à Saint-Célestin

Un peu plus tôt dans la journée, vers 17 h, une collision entre un véhicule utilitaire sport (VUS) et une piétonne s’est produite dans un stationnement de la rue Marquis, à Saint-Célestin.

Selon les premières informations, suite à l’impact, la piétonne serait tombée au sol. Elle a subi des blessures légères et a été transportée vers un centre hospitalier , explique la SQ.

La police ajoute que le véhicule impliqué ne serait pas resté sur les lieux à la suite de la collision.