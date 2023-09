Opération de surveillance des camions transportant de la pierre à Bécancour

La surveillance autour du transport de matériaux granulaires destinés aux chantiers de la filière batterie s’accentue à Bécancour. Des agents du Contrôle routier y ont mené une opération jeudi. Un grand nombre d’automobilistes ont vu leur parebrise fracassé ces derniers temps par des pierres projetées par des camions.

Le Contrôle routier ciblait particulièrement, en raison de l’épidémie de vitres d’auto fracassées, les transports de matières en vrac. Les chargements étaient-ils suffisamment bien bâchés pour que rien ne s’en échappe?

Le règlement est clair : pas le moindre caillou ne doit tomber de la benne. Quand on parle de gravier ou de transport en vrac dans ce type-là, évidemment il faut qu’il soit recouvert d’une bâche afin d’empêcher que celui-ci puisse tomber du véhicule , explique le lieutenant Jonathan Beauvais, de Contrôle routier Québec.

Plus les travaux de construction s’intensifient à Bécancour, plus les parebrises en souffrent. On ne compte plus le nombre d’automobilistes victimes de la projection de matériaux granulaires provenant d’un camion en mouvement ou de la chaussée.

Caroline Ménard, une travailleuse du parc industriel de Bécancour, a vu son parebrise être endommagé à quatre occasions.

Je suis arrivée ici au travail, il fallait que je prenne un temps pour décanter un petit peu.

Elle admet avoir été secouée au point de modifier son itinéraire quotidien pour éviter l’autoroute 30 et les camions de pierres.

À l’aluminerie de Bécancour, un recensement sommaire a permis d’identifier au moins 20 victimes parmi les membres du personnel seulement dans la dernière semaine, dont six à qui c’est arrivé deux fois. Une action collective est envisagée.

Prudence ailleurs sur le réseau

Les automobilistes devront se méfier des transports de pierres pas seulement à Bécancour, mais sur toute la route depuis Trois-Rivières en passant par le pont Laviolette, parce que les matériaux sont livrés d’aussi loin que d’une carrière du secteur Saint-Louis-de-France.

La Société du parc industriel entend bien mettre en œuvre tout ce qui est possible pour endiguer le phénomène. Le nettoyage régulier déjà institué avec des balais mécaniques et des jets d’eau ne suffit manifestement pas.

Marc-André Harnois, responsable des chantiers à la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, souligne qu’ on tente de régler pour cette semaine. Dans le fond le plus rapidement possible, voir à l’entretien, nettoyage de ça pour après avoir une vigilance.

Jusqu’ici l’opération n’a pas permis de prendre en défaut des camionneurs.