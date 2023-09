Plus de 3000 comprimés de méthamphétamine saisis à Sherbrooke

Le Service de police de Sherbrooke (SPS) et la Régie de police de Memphrémagog ont conjointement mené deux perquisitions à Sherbrooke, jeudi.

Après plusieurs mois, l'enquête effectuée dans le cadre du programme Accès Cannabis a mené les policiers dans une demeure de la rue Brooks, et dans un logement de la rue King Ouest. Des informations provenant de la population ont permis aux policiers d'effectuer ces perquisitions.

Sur place, les policiers ont saisi plus de 3000 comprimés de méthamphétamine, une arme à impulsion électrique, mais aussi, plus de 8400 $, près de 350 cigarettes de contrebande et une voiture saisie comme bien infractionnel .

C'est quand même une grande quantité de comprimés de méthamphétamine, donc sortis de nos rues, ce genre de comprimés peuvent être dangereux pour la population.

Il s’agissait de lieux où il y avait de la vente de stupéfiants. Les suspects, un homme de 52 ans et une femme de 48 ans ont été arrêtés, peut-on lire dans un communiqué. L’homme a été libéré avec une promesse à comparaître et la femme, elle, a été libérée par sommation.

Les deux individus pourraient faire face à plusieurs chefs d'accusation, dont possession d'arme prohibée, trafic de stupéfiants et bris de probation.