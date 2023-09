Les épiceries internationales n’échappent pas à l’inflation à Moncton

Les épiceries internationale se sont multipliées à Moncton au cours des dernières années, entre autres pour répondre aux besoins de la population immigrante. Mais devant la concurrence des grandes chaînes et l'inflation, elles ont parfois de la difficulté à tirer leur épingle du jeu.

Confrontés à un prix du panier d'épicerie de plus en plus élevé, les consommateurs recherchent la meilleure aubaine. Plusieurs constatent que les prix des denrées alimentaires dans les épiceries internationales sont aussi élevés voire plus chers que dans les magasins à grande surface.

L'inflation est partout. Le pouvoir d’achat a particulièrement baissé à cause de la hausse des prix , lance Véronique Allou, consommatrice d'origine ivoirienne qui réside à Moncton.

Ouvrir en mode plein écran Véronique Allou, consommatrice d'origine ivoirienne. Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

Dans les épiceries internationales, certains produits restent toutefois moins chers que d'autres.

Charaf Eddine Ait Itto, consommateur originaire du Maroc, en a fait l’expérience avec la courgette.

Par exemple, on a un type de courgette qui vient du pays, on peut la trouver moins cher que la courgette qu’on trouve dans les grandes surfaces , a-t-il remarqué.

Ouvrir en mode plein écran Charaf Eddine Ait Itto, consommateur originaire du Maroc. Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

Mais ce n'est pas le cas pour tous les aliments. Particulièrement pour les produits africains, je trouve que c’est un petit peu cher , constate Julie Reine, une cliente originaire du Cameroun.

Publicité

Les propriétaires d'épicerie aussi touchés par l’inflation

Des propriétaires d’épiceries internationales expliquent que l'augmentation des prix n'est pas un choix.

Ce n’est pas nous autres qui augmentons. C'est parce que tout augmente. Donc, il faut qu’on augmente aussi. Mais on n'augmente pas beaucoup , précise Aboudi Sif-Alden, travailleur à l’épicerie HS Empire Store à Moncton.

Ouvrir en mode plein écran L'épicerie HS Empire Store de Moncton est prisée par la communauté africaine. Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

On a fait des recherches, on a vu que le transport a augmenté, l'essence a augmenté et tout un coup l’inflation s’est installée , déplore Adelle Lubaki, propriétaire de l’épicerie Baobab à Moncton.

Ils disent aussi être victimes de la flambée des prix qui affecte directement leurs revenus.

C’est difficile pour nous, les petites entreprises par rapport aux grandes entreprises. Ils ont de grandes logistiques de transport que nous n’avons pas. C’est vraiment difficile , admet Adelle Lubaki.

Ouvrir en mode plein écran Adelle Lubaki, propriétaire de l’épicerie Baobab à Moncton. Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

Une concurrence sans merci

L’explosion de la population immigrante et le nombre grandissant d'étudiants étrangers ont créé un marché pour les épiceries internationales. Un marché sur lequel, les grandes surfaces s'invitent pour prendre leur part du gâteau.

Publicité

Walmart et Superstore se sont mis à vendre des produits internationaux. Ils achètent des conteneurs, mais nous ce sont 50, 100 cartons, pas plus. Ce qui fait que leurs prix sont moins chers que les nôtres , déplore Mme Lubaki.

Pour ces petites entreprises, la seule alternative est de dénicher le fournisseur le moins cher, pour offrir un meilleur prix à la caisse au consommateur, ce qui n'est pas toujours une mission facile.