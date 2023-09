Vaughn Mullen est fatigué des promesses d'amélioration de Nova Scotia Power, alors que la saison des ouragans, à l'automne, entraîne de longues pannes de courant qui, selon lui, pourraient être évitées.

L'homme de 73 ans dit qu'il s'attend désormais à ce que les lumières de sa maison rurale s'éteignent lors de tempêtes majeures, malgré les pressions en faveur du changement après la tempête post-tropicale Fiona qui a balayé la Nouvelle-Écosse il y a un an, causant 114,5 millions $ en dommages au système électrique de la province.

Deux jours après avoir de nouveau perdu de l'électricité, lors du passage de la tempête post-tropicale Lee, M. Mullen affirme que peu importe ce que Nova Scotia Power est censé faire, cela ne semble pas fonctionner.

Lorsque Fiona a frappé tôt le 24 septembre 2022, elle a détruit plus de trois mille fils électriques, cassé 2700 poteaux et endommagé 44 lignes de transmission en Nouvelle-Écosse, ce qui a incité la compagnie à renforcer son réseau.

Ouvrir en mode plein écran Lignes électriques tombées sur le chemin Shore à Lower Barney's River, en Nouvelle-Écosse après le passage de Fiona. Photo : Radio-Canada / Robert Short

Plus tôt cette année, Nova Scotia Power a été condamnée à une amende de 750 000 $ pour ne pas avoir respecté les normes de performance en matière de fiabilité du système en 2022, et elle fait face à une audience réglementaire sur la part du coût des dommages causés par Fiona qu'elle peut répercuter sur les contribuables.

Le service public a tenu une conférence de presse en août pour souligner ses progrès depuis Fiona, notant que son budget d'abattage d'arbres aura doublé pour atteindre 45 millions $ d'ici l'année prochaine.

Matt Drover, directeur de la fourniture d'énergie, déclare que Nova Scotia Power installe des poteaux plus grands et plus solides, capables de mieux résister à la chute des arbres, ainsi que des isolants plus résistants aux vents violents.

Selon la Commission des services publics et d'examen de la Nouvelle-Écosse, la norme de performance en cas d'événements extrêmes est de rétablir le courant pour 78 % des clients dans un délai de deux jours.

M. Drover a déclaré lundi que 98% des clients avaient retrouvé le courant dans les deux jours suivant Lee.