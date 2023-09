Des résidents de Memramcook, au Nouveau-Brunswick, veulent à tout prix éviter la démolition de l’église de Pré-D’En-Haut.

Les paroissiens ont appris en début d’année que l’église pourrait devoir fermer ses portes, en raison de difficultés financières et d’une baisse de fréquentation.

Des citoyens se sont rapidement mobilisés pour éviter ce scénario. Un spectacle-bénéfice a d’ailleurs lieu vendredi soir avec un florilège de talents locaux, réunis pour la cause.

Un comité de sauvegarde de l’église de Pré-D’En-Haut a été formé. C'est un groupe dynamique. Ils ont un intérêt de sauver la paroisse, mais aussi de sauver l'édifice , assure Gisele Belliveau-Gould.

Gisele Belliveau-Gould, du comité de sauvegarde de l'église de Pré-D'En-Haut Photo : Radio-Canada / Marie Andrée Leblond

Une douzaine de personnes sont présentes à chaque rencontre et leur engagement est inspirant, selon Charles Leblanc.

C'était ma grande surprise personnelle de voir la réponse des gens, parce que notre première réunion était juste pour annoncer la fermeture éventuelle , a-t-il confié, jeudi.

La réaction était tellement forte pour un renouvellement, puis essayer d'être plus créatif et aller chercher des manières de soulever nos fonds, que moi ça m'a changé à 180 [degrés], puis j'ai dit [qu’]on ne peut pas la fermer sans avoir mis les efforts pour essayer de la garder .

Gisele Belliveau-Gould s’est donné comme mission de rappeler aux gens de la région comment cet édifice est central à leur histoire. Il y a beaucoup de citoyens, je pense, qui ne réalisent pas l’importance quand ils passent devant .

Ça fait partie de qu'est-ce qu'on est , estime-t-elle.

Soirée de divertissement

Le spectacle-bénéfice du 22 septembre se passe à l'église de Pré-D'En-Haut.

On promet une soirée remplie de divertissement avec George Belliveau, Cédric Gautreau, Frank Richard, Dorine Boudreau-Belliveau, Roger Leblanc, Adèle, Simon et Joanne-Lise Belliveau, Christine Arseneault et sa fille Isabelle, ainsi qu'une chorale.

Le spectacle sera suivi d'une soirée sociale au club d'âge d'or. Les billets sont de 20 $ chacun.

Un grand vide dans la communauté

Dorine Boudreau-Belliveau va chanter avec la chorale lors du récital de vendredi, et va aussi chanter en s’accompagnant de sa guitare.

J'ai commencé à chanter ici dans l'église à l'âge de 6 ans , explique-t-elle.

La perte de ce lieu ferait un grand vide pour la communauté , croit-elle. La musicienne explique y avoir été baptisée, et s’y être mariée.

Charles Leblanc, membre du comité culturel de Pré-D'En-Haut Photo : Radio-Canada / Marie Andrée Leblond

Les citoyens rencontrés jeudi sont conscients que des gens vivent leur foi autrement aujourd’hui, que l’église n’est plus aussi fréquentée et qu’un tel édifice peut être cher à chauffer. De plus, beaucoup de personnes âgées s’éloignent pour aller vivre en maison de retraite.

Il faut en être conscients et rester réalistes , dit Charles Leblanc.

Dorine Boudreau-Belliveau Photo : Radio-Canada / Marie Andrée Leblond

Au-delà de la religion, Dorine Boudreau-Belliveau soutient que le bâtiment à sa place, et ne comprend pas pourquoi le diocèse envisage de le démolir.

S'ils ne veulent pas continuer le culte dans l'église, on peut quand même utiliser l'espace pour un centre communautaire. Il y a toujours des choses qu'on peut faire , dit la chanteuse.

Charles Leblanc est convaincu que les gens de Memramcook ont la destinée de ce bâtiment patrimonial entre leurs mains.

Le diocèse va nous supporter le temps qu'on pourra se supporter nous autres mêmes , déclare-t-il.

Qu'est-ce que le futur peut nous amener? On ne le sait pas. Mais tout de suite, on est encore en mode de survie, puis le spectacle est un témoignage de ça , dit Charles Leblanc.

D’après le reportage de Marie-Andrée Leblond