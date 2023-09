Droit des marques : Walmart abandonnera un modèle de vêtement conçu localement en Alberta

Le géant Walmart annonce qu'il arrêtera de commercialiser un modèle de chandail et de pull après qu’une entreprise de Calgary, Local Laundry, s’est plainte d’une ressemblance frappante avec le sien qui pourrait créer de la confusion chez les clients.

En mars dernier, l’entreprise calgarienne Local Laundry, qui conçoit et produit ses vêtements au Canada, a été alertée par un client à l'effet que Walmart vendait un produit similaire au sien.

Dustin Paisley, cofondateur de l'entreprise albertaine, souligne que la seule différence entre les deux modèles est que celui de Walmart représente un élan, alors que le leur comporte une feuille d'érable.

Il raconte que Local Laundry a contacté Walmart à trois reprises pour lui faire la remarque, mais que le géant américain a continué à vendre lesdits articles.

Contacté à ce sujet par CBC/Radio-Canada, Stephanie Fusco, directrice principale des affaires corporatives, répond dans un courriel que Walmart a décidé de ne plus compter le modèle concerné dans ses collections futures, et ce, malgré que le géant américain soit convaincu de n’avoir pas enfreint les droits de propriété intellectuelle.

Nous respectons les droits de propriété intellectuelle d'autrui et prenons au sérieux les allégations de cette nature.

Déception des propriétaires de Local Laundry

Dustin Paisley se dit malgré tout déçu, car Walmart vendait ce genre de chemises depuis des mois : On est un peu en colère parce qu'on essaie de faire ce qu'il faut. Tous nos vêtements sont fabriqués de manière responsable ici au Canada.

Il souhaite également savoir ce qui peut être fait pour protéger les petites entreprises qui voient trop souvent leur travail dupliqué par de grandes sociétés.

Nous pouvons tout faire correctement. Nous pouvons même déposer une marque, nous pouvons détenir la propriété intellectuelle, mais c'est à une autre entreprise de venir et de choisir si elle veut ou non adhérer à cela.

Ouvrir en mode plein écran Dustin Paisley et Connor Curran, les deux copropriétaires de Local Laundry, soutiennent qu'il est assez fréquent que des créations des petites entreprises soient indûment dupliquées par des grandes compagnies. Photo : Fournie par Local Laundry

Connor Curran, partenaire de Dustin Paisley, explique que leur entreprise possède des ressources limitées. De ce fait, « nous pensons que nous devons partager [ce qui s'est passé] parce qu'il y a tellement d'autres petites entreprises qui ont vécu exactement la même chose ».

Avis légal

Rhiannon Adams, avocate spécialisée dans les marques et les brevets, souligne que si un client voit une marque particulière et pense que les produits et les services sont ceux d'une autre entreprise, cela crée de la confusion sur le marché.

Si vous avez une marque déposée, vous avez le droit, dans tout le Canada, d'empêcher quiconque d'utiliser des marques similaires prêtant à confusion.

Selon Mme Adams, lorsque des cas comme celui-ci se présentent, les entreprises concernées peuvent envoyer une lettre de cessation et d'abstention et, si cela ne fonctionne pas, saisir un tribunal fédéral.

Avec les informations de Jennifer Dorozio et Jade Markus