Visite de Volodymyr Zelensky à Ottawa : la circulation sera perturbée au centre-ville

La visite du président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, à Ottawa, vendredi, se fait sous haute surveillance. La circulation sera perturbée une bonne partie de la journée, au centre-ville.

Volodymyr Zelensky doit rencontrer la gouverneure générale, Mary Simon, à Rideau Hall dès 10 h, avant de s'adresser au Parlement, après 13 h. Il s'agit de sa première visite officielle au Canada depuis le début de la guerre avec la Russie, en 2022.

Pour l'occasion, un important dispositif de sécurité a été mis en place aux alentours du parlement et le Service de police d'Ottawa (SPO) informe la population que cette visite aura un impact pour les résidents au centre-ville d'Ottawa.

La rue Wellington, entre les rues Elgin et Bank, sera fermée, tout comme la rue Metcalfe, entre les rues Queen et Wellington, et la rue O'Connor, entre les rues Wellington et Queen.

Le seul point d’entrée des véhicules sur la colline du Parlement se fera par les rues Kent et Vittoria. La sortie se fera par la rue Bank.

D'autres mesures de sécurité supplémentaires pourraient être mises en place, selon des informations obtenues par Radio-Canada.

La visite de Volodymyr Zelensky dans la capitale fédérale devrait se conclure par un point de presse prévu en début d'après-midi, avant que le président ukrainien ne mette le cap pour Toronto.