Événements 2M met la main sur les salons Expo-Nature de Chicoutimi et de Rimouski

Les salons Expo-Nature de Chicoutimi et Rimouski changent de mains. L’entreprise saguenéenne Événements 2M a fait l’acquisition auprès du promoteur Robert Ferland, présent depuis les 20 dernières années.

Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.

Ces salons regroupent des exposants de chasse, de pêche, de camping et de plein air de partout au Québec.

Robert Ferland avait annoncé en avril dernier que la 39e édition du Salon Expo-Nature de Chicoutimi était sa dernière à titre de promoteur.

Publicité

En entrevue, le président d’Événements 2M, Martin Tremblay, a raconté qu’il a rencontré M. Ferland dès qu’il a su qu’il se retirait. Il a voulu saisir l’occasion, parlant de deux événements qui ont une longue tradition de fidélité de la clientèle, alors que la prochaine édition à Chicoutimi sera la 40e et la 34e à Rimouski.

Dans notre domaine, c'est rare qu'on est capable de mettre la main sur ce type d'entreprise, donc c’est pourquoi on se lance là-dedans , a-t-il expliqué.

Plus de 16 000 visiteurs s'étaient rendus au Pavillon sportif de l'Université du Québec à Chicoutimi du 30 mars su 2 avril.

Ouvrir en mode plein écran Robert Ferland avait acheté le salon à son patron il y a 20 ans. Photo : Radio-Canada

De son côté, Robert Ferland s’est dit heureux de passer le flambeau l’esprit en paix.

Publicité

Quand j’ai décidé de prendre ma retraite des salons, ma priorité était de trouver des gens qui sauraient prendre la relève et qui poursuivraient le travail effectué au cours des 20 dernières années.[...] Je suis heureux et serein de laisser les salons dans les mains de personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi , a fait savoir Robert Ferland, dans le communiqué annonçant la transaction.

Événements 2M est bien connu par plusieurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean, notamment pour l’organisation d’événements sportifs, dont le Festival de bateaux-dragons.

Ce que j'aime le plus de notre entreprise, c'est que les gens pensent qu'on est dans un créneau, parce qu'ils nous connaissent via ce créneau-là. Ceux qui nous suivent pour nos tournois de sport pensent qu'on fait juste des tournois de sport. Ceux qui suivent nos spectacles de musique d'envergure pensent qu'on fait juste ça. On fait également des activités corporatives qui sont personnalisées selon les entreprises avec lesquelles on travaille. On fait vraiment de tout , a poursuivi Martin Tremblay.

Ouvrir en mode plein écran Événements 2M organise le Festival bateaux-dragons. Photo : Radio-Canada

Une formule appelée à évoluer

La formule de base des deux événements ne changera pas, mais le volet plein air pourrait s’élargir pour se tourner vers plus de sports. Le but visé sera de rajeunir la clientèle, en attirant plus les jeunes familles.