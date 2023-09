À Edmonton, des cellules de sol viennent aider la croissance des arbres en milieu urbain

À Edmonton, des cellules de sol sont utilisées dans l’aménagement paysager de la ligne de train léger Valley Line West pour aider la croissance des plantes.

C’est le plus grand projet dans lequel j’ai été impliqué et c’est l’un des plus grands que la Ville a entrepris , souligne David Olsen, paysagiste en chef pour le projet.

David Olsen est responsable de ce qui va éventuellement pousser le long des 14 kilomètres de la voie.

Il y en aura plusieurs milliers : environ 2000 arbres, plus de 7000 arbustes et 120 000 graminées et plantes vivaces , dénombre-t-il.

Il déclare que planter un arbre dans un pot, souvent entouré de béton et avec une quantité minimale de terre végétale, a souvent peu de chances de réussite.

Selon lui, une grande partie du succès des plantes de l’aménagement paysagé de la ligne de train léger est ainsi lié aux cellules de sol. Il s’agit de blocs de plastique recyclé qui, à l’instar des Legos, peuvent être empilés et assemblés pour former leur propre voie.

Presque entièrement vides, les cellules sont remplies de terre.

Quand nous plantons un arbre, les racines peuvent se développer librement dans toute cette bonne terre et les arbres ont tendance à pousser 150 % plus vite de cette façon que s'ils étaient dans un environnement normal.

L’arboriculteur en chef du projet, Mark Andrews, souligne que les températures en Alberta peuvent être difficiles pour les arbres.

Nous pouvons avoir un printemps froid et humide qui mettra un certain stress sur l'arbre, puis nous passerons à une chaleur torride et sèche, ce qui aura pour effet de stresser l'arbre de façon inverse , explique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Les cellules de sol sont des blocs de plastique recyclé qui servent à contenir de la terre végétale où les racines des plantes peuvent croître. Photo : Radio-Canada / Emily Fitzpatrick

Les arbres sont des organismes vivants. Comme les humains, s'ils sont bien hydratés, ils résisteront mieux à ces conditions, ajoute Mark Andrews. Selon lui, l'utilisation des cellules du sol permet d'obtenir des conditions optimales.

Il ajoute que les cellules sont révolutionnaires et bien que l’investissement initial soit plus élevé, les arbres y gagnent une meilleure chance de survie.

Avec les informations d'Emily Fitzpatrick