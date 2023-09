Tensions Inde-Canada : la Saskatchewan se veut rassurante à propos de certaines rumeurs

Les tensions entre le Canada et l’Inde se sont déportées sur le terrain des rumeurs en Saskatchewan. Une situation qui a obligé la compagnie agricole Viterra à démentir jeudi des rumeurs lancées par le député parlementaire conservateur de Saskatoon, Kevin Waugh.

En effet, mercredi, Kevin Waugh a déclaré que l’entreprise agricole Viterra avait cessé de prendre des commandes de l'Inde au cours des deux dernières semaines. Il expliquait l'avoir appris lors d'un caucus du Parti conservateur en Saskatchewan.

Jeudi, le ministre de l’Agriculture de la Saskatchewan, David Marit, a fait part de sa surprise. C'est nouveau pour moi, je viens de l'apprendre ce matin et nous allons maintenant commencer à suivre la situation , explique David Marit.

De son côté, Omer Al-Katib, directeur général de l'entrepriseAGT Food and Ingredients, un important fournisseur mondial de légumineuses et de semences de légumineuses, espère que l'importance de la sécurité alimentaire mondiale l'emportera sur la diplomatie .

Nous avons des agriculteurs capables de produire à grande échelle, au coût le plus bas et avec la meilleure qualité possible, et l'Inde a besoin de nourriture. Nous sommes optimistes que la politique restera la politique , soutient-il.

Pour sa part, Financement agricole Canada se veut rassurant. On est sûr qu’avec le Canada, un pays qui est un net exportateur de commodité et de produits finis agroalimentaires que notre réputation à l'international va continuer , précise la directrice générale de Financement agricole Canada , Justine Hendricks.

Les agriculteurs partagés entre crainte et confiance

Les agriculteurs de la Saskatchewan restent sur le qui-vive. Si pour certains, la situation ne risque pas de les toucher, d’autres par contre craignent qu’une escalade des relations entre le Canada et l’Inde n'ait des répercussions sur leurs revenus.

Selon Joël Denis, agriculteur de légumineuse de Saint-Denis, l’Inde n’a pas beaucoup de choix pour se fournir en alimentation. Les échanges commerciaux ne devraient donc pas être impactés, selon lui.

Cependant, Jake Leguee n’est pas aussi optimiste. L’agriculteur de lentille craint une diminution ou un arrêt des exportations vers l’Inde, ce qui diminuerait ses revenus.

L'inde est l'un des partenaires commerciaux les plus importants de la province. En 2022, la valeur des exportations totales de la Saskatchewan en Inde était évaluée à 1,4 milliard de dollars.

La province précise notamment que plus de la moitié des lentilles importées en Inde proviennent de la Saskatchewan.

Avec les informations de Bryanna Frankel et Pier-Olivier Nadeau