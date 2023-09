Des entreprises de Saguenay affectées par les tensions entre l’Inde et le Canada

Les tensions diplomatiques entre le Canada et l'Inde résonnent jusqu’au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La suspension du traitement des visas de citoyens canadiens pourrait même nuire à des entreprises de la région, dont la filiale Mecfor d'EPIQ Machinerie et Maestria Solutions.

La présidente-directrice générale d'EPIQ Machinerie, Éloise Harvey, s'est rendue récemment en Inde pour y inaugurer une troisième usine d'assemblage. La décision de l'Inde de suspendre la livraison de visas représente un embarras alors que plusieurs employés voyagent entre les deux pays.

Éloise Harvey a toutefois confiance de pouvoir poursuivre le développement de ses activités en Inde.

Éloïse Harvey est cheffe de direction pour l'entreprise EPIQ Machinerie. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Ça vient compliquer un peu les choses. De façon générale, ce que je peux dire, c'est que les liens économiques qu'on a avec l'Inde et qu'on a avec notre filiale indienne demeurent solides et profonds. Nous, on garde les yeux sur la balle. On continue autant notre croissance, nos investissements ou les embauches qu'on faits en Inde. On n'a pas aujourd'hui l'intention de ralentir ce qu'on a mis en place et notre plan de match des prochaines années , a-t-elle déclaré.

Quant à Maestria Solutions, qui a obtenu par le passé des contrats en Inde, des discussions sont en cours pour y retourner, selon son vice-président Benoît Verreault. Ce dernier souhaite que le conflit diplomatique se règle rapidement.

L’entreprise basée à Chicoutimi offre des solutions pour améliorer les productions des cuves utilisées en aluminerie et est présente dans plusieurs pays, dont les États-Unis et la Norvège.

Benoit Verreault est vice-président exécutif chez Maestria Solutions. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

C'est sûr que c'est une situation un peu désolante. Ce serait mieux que tout le monde s'entende bien. L'impact, c'est surtout avec les nouvelles d'aujourd'hui, c'est qu'au niveau des visas comme Canadien, on est obligé d'avoir un visa émis par les gens de l'ambassade de l'Inde. Donc, évidemment, si on ne peut plus avoir de visa, ça nous coupe les possibilités d'aller en Inde , a résumé Benoît Verreault.

De leur côté, les dirigeants de l’équipementier saguenéen STAS, qui a de nombreux clients en Inde, ne souhaitent pas commenter publiquement la situation. Ils indiquent toutefois que leur niveau de vigilance a été augmenté en raison des tensions actuelles.

D'après les informations d'Annie-Claude Brisson