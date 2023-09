La beauté de la lutherie exposée à Kingsbury

Le tout premier Salon de la lutherie en Estrie ouvrira ses portes au public le dimanche 24 septembre à Kingsbury, situé dans le Canton de Melbourne. Réunissant 13 luthiers, l'événement permettra au public de découvrir ce métier rare et de rencontrer ces artisans qui fabriquent et restaurent avec passion et minutie, divers instruments de musique à cordes pincées ou frottées : la guitare, la contrebasse, le violon, mais aussi des instruments plus inusités dont la vielle à roue, l'octave mandoline et le nyckelharpa.

Des salons de lutherie, il y en a très peu. La particularité de notre salon, c'est que ce sont des luthiers d'instruments diversifiés et assez inusités, surtout au Québec.

Un métier rare

Selon le répertoire des luthiers du Québec, on compte environ 80 artisans dans la province. Dans le petit village de Kingsbury, où 150 personnes résident, deux luthiers ont élu domicile: Jacques Mayrand et Marc Saumier. Cette étonnante statistique mérite d'être connue. L'idée du premier salon de la lutherie en Estrie a d'ailleurs germé dans leur tête.

Ouvrir en mode plein écran Jacques Mayrand est luthier et contrebassiste Photo : courtoisie : Pierre Vignau

Jacques Mayrand est contrebassiste depuis plusieurs décennies. Il a travaillé en design industriel une bonne partie de sa carrière, pour tout laisser tomber et se consacrer à temps plein à la fabrication et à la réparation de contrebasses, depuis maintenant six ans. Un métier méconnu qu'il aimerait bien faire connaître davantage.

Qu'est-ce qui fait un bon luthier?

Quand nous posons la question, Jacques Mayrand rit, puis répond : une grande modestie. Un instrument de musique, sa sonorité, c'est d'une grande complexité. Il faut être modeste pour être sensible à toute cette complexité. Et d'autre part, forcément, ça exige de la patience , affirme le musicien-menuisier.

C'est de développer l'écoute pour faire le match, musicien et instrument qui on le souhaite, vont rester ensemble longtemps.

Une occasion à saisir

Les visiteurs sont invités à découvrir des parties du métier, des instruments fantastiques, douze autres luthiers passionnés et des musiciens chevronnés qui feront jouer ces instruments-là , conclut l'artisan Jacques Mayrand.

Le dimanche 24 septembre, de 10 h à 17 h, le public pourra notamment assister à une douzaine de prestations musicales, mettant à l’honneur les instruments des luthiers-exposants.