Dépassements des normes de nickel : Benoit Charette était au courant

Le ministre de l'Environnement, Benoit Charette, reconnaît qu'il était au courant des dépassements de la norme sur le nickel survenus en décembre 2022 et en janvier 2023 au moment du dévoilement des résultats de la campagne d’échantillonnage sur la qualité de l’air en Basse-Ville, le 29 août.

Benoit Charette a indiqué, en entrevue téléphonique à Radio-Canada, qu'il n'avait pas jugé bon de rappeler ces dépassements puisque les données étaient en ligne, et donc publiques, depuis la mi-mai sur le site Internet Données Québec.

Ce n'était plus une nouvelle depuis plusieurs mois, ce n’était plus une nouvelle compte tenu que plusieurs mois s'étaient écoulés , a-t-il déclaré. Le ministre poursuit en affirmant que si on [lui] avait posé la question [il] y aurait répondu lors de cette conférence de presse.

Ouvrir en mode plein écran Le 17 décembre 2022, la station de la rue des Sables mesurait 120 nanogrammes de nickel par mètre cube d’air, un résultat largement supérieur à la nouvelle norme provinciale de 70 nanogrammes. Photo : Radio-Canada

Si Benoit Charette admet être bien au fait de ces dépassements, le maire de Québec, Bruno Marchand, lui a avoué cette semaine qu’il n’était pas au courant au moment du dévoilement.

C’était en ligne et disponible depuis trois mois, j’ai pu présumer qu’il n’y a pas eu de questionnement suite à cette mise à jour-là , a considéré Benoît Charette. Je me suis assuré que les suivis appropriés soient faits [auprès de l’entreprise] , a-t-il ajouté.

L'Administration portuaire de Québec (APQ) a d'ailleurs informé cette semaine que la compagnie minière Glencore serait fautive.

On nous dit que ces dépassements sont attribuables principalement à des bris d’équipements et représentent donc des situations exceptionnelles , avait précisé le directeur adjoint aux affaires publiques et contenus stratégiques de l’APQ, Frédéric Lagacé.

La population peut être rassurée

Malgré ces importants dépassements de la norme de nickel qui ont été constatés dans le Vieux-Limoilou l’hiver dernier, le ministre de l’Environnement croit que les résidents en Basse-Ville peuvent être rassurés notamment en ce qui a trait au nombre de visites effectuées sur le site du Port de Québec.

Le ministre assure que des inspecteurs se sont déplacés une quarantaine de fois dans les installations.

Ils peuvent aussi être rassurés sur le fait qu’il y a des avis de non-conformité qui sont émis.

Or, depuis que le gouvernement Legault a multiplié par 5 la limite de nickel permise dans l’air, au printemps 2022, aucun avis concernant la nouvelle norme n’a été rédigé.

Au total, trois infractions ont été constatées par le ministère de l’Environnement sur les terrains du Port de Québec, mais il est question de particules de sucre, de fer ou de ciment émises à l’occasion de manœuvres de déchargement de navires.

Benoit Charette assure que des enquêtes sont toujours en cours dans le dossier du nickel.

« Récupération politique »

Le ministre accuse au passage ses adversaires d'avoir voulu faire de la récupération politique en laissant entendre qu'il avait manqué de transparence dans le dossier de la qualité de l’air.

Je vous dirais que c’est déplorable, car à partir du moment où les données sont publiques depuis plusieurs mois, on vient inquiéter la population qu’il y avait du camouflage d’informations , a-t-il déploré.

Aurait-il agi différemment vu la tournure des événements? J’aurais dû mentionner dès le départ qu’on ne se réjouit pas des dépassements de norme. C’est la raison pour laquelle on redouble d’efforts , ajoute-t-il pour conclure l'entrevue.

Le ministre invite les personnes intéressées à regarder le site de Données Québec qui met à jour les informations tous les trois mois.