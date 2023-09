La communauté indienne de la C.-B. déçue par la suspension des visas par l’Inde

Des membres de la communauté indienne en Colombie-Britannique font part de leur déception quant à la décision du gouvernement indien de suspendre le traitement des demandes de visas effectuées par des citoyens canadiens. Ils ignorent quand ils pourront retourner dans leur pays d’origine, face à l'enlisement des relations diplomatiques entre Ottawa et New Delhi.

C’est vraiment décourageant et malheureux , déplore Amanjot Kaur, une résidente d’Abbotsford née au Québec de parents d’origine indienne. Elle explique que cette décision du gouvernement indien met à mal sa double culture, ayant l’habitude de faire un voyage en Inde chaque année.

Tous nos temples sikhs et notre histoire sont là-bas. J’aime le Canada. J’habite ici depuis 28 ans, mais j’aime aussi connecter avec mes racines, avec ma famille et avec mes amis là-bas , soutient-elle.

Amanjot Kaur affirme que bon nombre de ses proches qui prévoyaient partir pour la période des fêtes sont maintenant dans l’incertitude.

J’ai parlé à des amis qui voulaient y aller et qui étaient vraiment déçus , poursuit-elle, en expliquant que cette décision soudaine a un grand impact sur la communauté indienne.

Des opérateurs touristiques et des clients dans la confusion

Le téléphone de l’agence de voyages Let's Go Travel and Tours à Surrey ne dérougit pas depuis l’annonce de la suspension de la délivrance de visa, selon son propriétaire, Jatinder Dadrao.

Au bout du fil, des clients qui ont prévu de se rendre en Inde entre le mois de novembre et janvier se succèdent. Ils sont à la recherche de réponses, d'explications, explique Jatinder Dadrao, mais aussi d'options.

Une affiche sur une vitre du bureau des visas indiens BLS International à Surrey, en Colombie-Britannique, le jeudi 21 septembre 2023.

Ils ont peur parce qu'ils ont déjà payé, ils ont déjà organisé leur voyage et ils ont déjà obtenu leur visa , souligne-t-il. D’autres ont déjà payé leur billet d’avion, mais étaient encore jusqu'à jeudi matin dans l’attente de leur visa.

Jatinder Dadrao indique qu'il n'a eu aucune annulation pour le moment. Il conseille à ses clients de prendre leur mal en patience et d'attendre au moins 5 à 7 jours l'évolution de la situation, vu la vitesse à laquelle les circonstances se sont envenimées dans les derniers jours.

Ensuite, nous obtiendrons plus d'informations de la part des compagnies aériennes ou des gouvernements , croit-il.

Une communauté préoccupée

Jatinder Dadrao dit s’inquiéter de la situation sur le terrain. L'un de ses amis a pris un vol pour l’Inde et a atterri jeudi matin.

Je lui ai demandé de me rappeler une fois le passage des frontières terminé et de me raconter ce qui s'est passé là-bas , dit-il.

Jatinder Dadrao explique qu'il souhaite avoir son témoignage sur ce qu'il se passe dans l'aéroport, tout problème lié à l'immigration ou toute mesure de sécurité spéciale [qui peuvent survenir] parce qu'il est titulaire d'un passeport canadien .

Raj Sharma, avocat spécialisé dans les questions d'immigration à Calgary, affirme que les sikhs de la diaspora sont inquiets à l'échelle du pays. Selon lui, les événements récents font ressurgir le traumatisme intergénérationnel de 1984, lorsque des milliers de sikhs ont été tués dans toute l'Inde.

Amajot Kaur, pour sa part, se dit heureuse que l’Inde soit enfin exposée .

Il y a plusieurs années que l’Inde fait des crimes comme ça. C’est le temps qu'un pays comme le Canada tienne l'Inde responsable de ses crimes et de ses violations des droits [de la personne]. Alors, je suis bien contente que le gouvernement du Canada ait parlé.

Avec des informations de Yasmin Gandham et Charis Hogg