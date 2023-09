La campagne de financement d’automne de la Fondation fransaskoise se prépare

La Fondation fransaskoise a annoncé jeudi sa campagne de financement d’automne qui se déroulera jusqu’au 31 décembre 2023. Pour cette année, l’organisme compte collecter 50 000 $.

Un montant en deçà de l’objectif de 55 000 $ affiché l'année dernière. La Fondation explique cette baisse par la conjoncture économique.

Considérant l’inflation des derniers mois et les nombreuses sollicitations de dons que nous recevons tous, la Fondation fransaskoise propose une campagne en équipe afin d’atteindre l’objectif de 50 000 $ d’ici la fin décembre , explique la Fondation fransaskoise dans un communiqué de presse.

Ainsi, grâce à son slogan, Lance et compte! Chaque don compte , l'organisme appelle à la mobilisation.

On lance le défi aux équipes de la ligue mineure à amasser 500 $ et la ligue majeure 5000 $ chacune. Formez et ralliez-vous à une équipe cet automne. Que ce soit votre famille, vos collègues au travail, d’anciens boursiers, votre groupe de tennis léger, une communauté… chaque équipe contribuera à atteindre notre objectif.

Selon le président de la Fondation, Francis Kasongo, ces fonds vont permettre a l’organisme d'accroître son capital d'investissement.

Publicité

Nous souhaitons ainsi pouvoir accroître notre capital initial, afin de pouvoir investir dans la communauté. Nous avons investi l'année dernière 55 000 $ à travers des bourses postsecondaires, mais aussi des subventions communautaires , explique le président de la Fondation, Francis Kasongo.

Il constate une évolution notable depuis 2008 alors que la Fondation est parti d’un fonds initial de 400 000 $ avec le krach boursier.

Nous sommes à un capital de 2,4 millions de dollars actuellement et nous voulons aller au-delà et nous pensons que le moment est venu d'accroître notre visibilité et nos potentialités.

Francis Kasongo rappelle aussi que l’un des objectifs de la Fondation est de se rendre plus visible, car dit-il, la Fransaskoisie se renouvelle .

Il y a des Fransaskois de souche tout comme il y a ceux d'adoption, et nous ne voulons pas tenir pour acquis que tout le monde comprend le travail et le sens de notre mission. C’est pourquoi nous voulons miser sur la visibilité de la Fondation , ajoute M. Kasongo

Les membres du conseil d’administration, les entraîneurs vous invitent à former vos équipes pour participer à la série d’automne, indique l’organisme.

Avec les informations de Zoé Clin