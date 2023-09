Un ex-enseignant d’Ottawa reconnu coupable de plusieurs crimes de nature sexuelle

Un ancien enseignant de mathématiques et entraîneur de basketball de l’École secondaire St. Matthew, à Orléans, a été reconnu coupable, jeudi, de plusieurs crimes de nature sexuelle impliquant des filles qui étaient ses élèves au moment des faits.

Rick Watkins, mieux connu sous le nom de Rick Despatie, a été déclaré coupable face à quatre chefs d’accusation d’agression sexuelle et à quatre chefs d’accusation de contact sexuel, notamment, en lien avec des allégations de quatre élèves.

Il a comparu virtuellement en matinée alors que la juge de la Cour de l'Ontario, Ann Alder, a rendu son verdict.

Les victimes étaient toutes âgées de moins de 16 ans au moment des faits. Une interdiction de publication empêche Radio-Canada de diffuser ou publier des informations qui permettraient d'identifier l'une des victimes.

Des similitudes dans le récit des victimes

La juge a constaté que les victimes avaient livré un récit similaire. Elles ont toutes décrit comment Rick Watkins abordait les étudiantes qui avaient besoin d'une aide supplémentaire dans son cours de mathématiques.

Selon les victimes, il touchait à plusieurs reprises leurs épaules et leurs jambes d'une manière qui les mettait mal à l'aise. Parfois, les attouchements se produisaient en classe et parfois lors de séances d'aide supplémentaire, a appris le tribunal.

La magistrate a toutefois mis en doute la crédibilité d'un témoin qui a affirmé que Rick Watkins l'avait étranglée, lui avait touché les seins et avait fait des commentaires explicites. Il s’agissait d’allégations plus sévères que les autres entendus lors du procès et l’enquête.

La juge a estimé qu'une partie de ce témoignage aurait pu être influencé par des messages texte que le témoin avait reçus avant de se manifester, ou entachée par ses propres conclusions concernant les événements.

Dans l’ensemble, cependant, le récit du témoin a été jugé suffisamment crédible pour justifier un verdict de culpabilité sur certains chefs d'accusation.

Le prononcé de la peine en délibéré

Rick Watkins avait témoigné pour sa défense, mais la juge Alder a trouvé son témoignage argumentatif, évasif et condescendant. Elle a qualifié d'absurde son affirmation selon laquelle il n'avait jamais, au cours de ses 32 années d'enseignement, fermé la porte de sa classe alors que les étudiants étaient à l'intérieur.

L’ex-enseignant a également été reconnu coupable face à deux accusations de harcèlement criminel. Pour ces cas précis, des élèves ont raconté qu’ils se sentaient mal à l’aise au point de sécher des cours.

Rick Watkins a été reconnu coupable face à 11 chefs d'accusation et a été acquitté pour les neuf autres qui pesaient contre lui.

Il doit comparaître devant le tribunal le 5 octobre pour déterminer la date du prononcé de la peine.

Le conseil scolaire réagit

Dans un communiqué, l’Ottawa Catholic School Board's (OCSB) a déclaré qu'il avait travaillé avec le Centre canadien de protection de l'enfance pour fournir une formation supplémentaire à tout le personnel du conseil depuis que Rick Watkins a été inculpé.

Nous sommes aux côtés de ceux affectés par ces crimes contre les enfants et offrons notre soutien indéfectible , a déclaré la porte-parole du conseil d'administration, Sharlene Hunter, dans un communiqué.

La formation comprenait le programme Commit to Kids, qui vise à protéger les enfants contre les abus.

Le conseil scolaire a déclaré avoir mis en œuvre une nouvelle politique en 2022 pour prévenir et signaler les abus sexuels sur enfants. Celle-ci prévoit, notamment, l'implication obligatoire du surintendant des ressources humaines dans le traitement de tous les signalements d'abus sexuels ou de manipulation d'enfants.

L’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario a également adopté une politique de prévention des abus sexuels pour tous les enseignants en 2022.

Avec les informations de Matthew Kupfer, CBC