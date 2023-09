Des parents et des enseignants au Nouveau-Brunswick croient que des enfants sont instrumentalisés par des politiciens et des groupes d’intérêt, dans le débat actuel concernant la sécurité des élèves LGBTQ+ dans les écoles publiques.

Mercredi, des manifestations se sont déroulées à plusieurs endroits au Canada. Le Nouveau-Brunswick est un peu le patient zéro de cette polémique au pays, depuis que le gouvernement provincial a apporté des changements controversés à sa politique 713.

Créée en 2020, la politique 713 protège les droits des jeunes LGBTQ+ dans les écoles publiques du Nouveau-Brunswick. Le gouvernement de Blaine Higgs a modifié certains articles, notamment pour interdire aux 16 ans et moins d’utiliser le prénom ou le pronom de leur choix sans l’autorisation de leurs parents.

Pour Stéphanie Babineau, présidente de l’Association des enseignants et enseignantes francophones du Nouveau-Brunswick, il est clair que les jeunes se font utiliser à des fins idéologiques et politiques

Lorsqu'on regarde la raison même de la manifestation [...], la politique 713, on se questionne à savoir la raison d'être même de tout ce brouhaha, étant donné que la politique existe ça fait quand même plusieurs années , a-t-elle affirmé jeudi, au lendemain des manifestations.

Ouvrir en mode plein écran Omar Eissa (à droite), un des organisateurs de la manifestation contre la politique sur les élèves LGBT, mercredi à Fredericton. À gauche, un enfant tient une pancarte sur laquelle il est écrit : « Arrêtez de laver le cerveau de nos enfants ». Photo : La Presse canadienne / Stephen MacGillivray

Les directions d’écoles et les districts scolaires se disaient satisfaits de la politique depuis le début. Il n’y a pas eu d'incertitudes ou d'inquiétudes d'exposées, et là c'est devenu comme un jeu politique pour semer la discorde , dit Stéphanie Babineau.

C'est seulement ce printemps, que pour des raisons que nous on soupçonne de plus en plus politiques, que la discorde a été semée et qu'elle [la politique 713] a été remise en question , ajoute-t-elle.

C'est certainement un sentiment de grande tristesse de voir des enfants se faire utiliser, un peu comme des pions dans un plus grand jeu d'échecs.

La politique était censée se concentrer d’abord et avant tout sur le bien-être des élèves, quand on sait que les taux de suicide chez les jeunes LGBTQ+ , et transgenres en particulier, sont élevés.

Ouvrir en mode plein écran De jeunes contre-manifestants à Fredericton, mercredi. « Gardez la haine hors de nos écoles », lit-on sur une des affiches. Photo : La Presse canadienne / Stephen MacGillivray

Présentement, ce qui nous attriste c'est qu'on ne voit pas que le bien-être du jeune est en première place , a déploré jeudi la présidente de l’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick, Annette Hondas.

C'est vraiment triste de voir hier [mercredi] les images, les vidéos, de ces enfants-là qui font maintenant partie d'un plus grand jeu politique , affirme-t-elle.

Il y a des agendas politiques qui viennent interférer et ça nous concerne énormément.

Ouvrir en mode plein écran Des jeunes manifestent contre la politique 713 à Fredericton, mercredi. « J'appartiens à mes parents », peut-on lire sur l'affiche d'une jeune fille. « Laissez l'idéologie hors des écoles », est-il écrit sur une autre pancarte. Photo : La Presse canadienne / Stephen MacGillivray

Si ces groupes voulaient vraiment le bien des enfants, croit Mme Hondas, on ne les attirerait pas dans cette polémique. L'école devrait être un lieu sain et sécuritaire, et depuis la pandémie, ces jeunes-là ont beaucoup, beaucoup de choses à gérer .

Les manifestations, baptisées 1 Million March 4 Children, étaient appuyées par une coalition disparate formée notamment de groupes d’extrême droite et de groupes religieux musulmans et chrétiens. Beaucoup de contre-manifestants sont aussi sortis dans les rues.

Ouvrir en mode plein écran Stéphanie Babineau est présidente de l’Association des enseignants et enseignantes francophones du Nouveau-Brunswick. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

La présidente de l’Association des enseignants et enseignantes francophones du Nouveau-Brunswick rappelle que les élèves sont conscients de ce qui se passe autour d’eux, ils observent et calquent parfois le discours des adultes.

Un des rôles des éducateurs, souligne Stéphanie Babineau, est d’aider les enfants à accepter les différences, d’être tolérants, de se respecter les uns les autres .

Donc c'est certain que les enseignants ont des discussions pour montrer par l'exemple que, même lorsqu'on n'est pas d'accord avec ce qu'une autre personne est en train de dire, on peut les entendre, on peut les écouter, et essayer ensuite de ça d'avoir des discussions productives , dit Mme Babineau.

C'est ce qu'on aimerait que tous les gens soient capables de faire en ce moment , conclut-elle.

D’après le reportage de Louis-Philippe Trozzo