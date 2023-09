Le rêve de Maude Poulin-Labelle devenu réalité

Une hockeyeuse de la région a contribué à écrire une page d'histoire cette semaine. Maude Poulin-Labelle fait partie des joueuses sélectionnées lors du tout premier repêchage de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF).

Maude Poulin-Labelle chaussera bientôt ses patins dans le même vestiaire que la grande Marie-Philip Poulin. Si tout se déroule comme prévu, elle sera de la première mouture de l'équipe montréalaise de la LPHF .

C'est un rêve qu'on ne pensait pas réalisable quand on était jeunes , mentionne la hockeyeuse. Être une joueuse professionnelle sans avoir à s'expatrier était un rêve impossible avant lundi.

Maude Poulin-Labelle évolue actuellement pour l'Université Northeastern à Boston.

La troupe montréalaise a fait d'elle sa 10e sélection au 55e rang du tout premier repêchage de la nouvelle LPHF , qui se déroulait à Toronto lundi.

J’étais très émue quand j'ai entendu mon nom, beaucoup de fierté. Pouvoir donner des câlins à mon père, à mon chum, à ma sœur aussi, c'était très spécial , se remémore-t-elle.

C'est ma passion, donc pouvoir faire ça comme job à temps plein, c'est exceptionnel! De pouvoir attacher mes patins et que ce soit ma job, j'ai l'impression que je ne travaille pas.

La Sherbrookoise, Maude Poulin-Labelle, a été sélectionnée par l'équipe de Montréal de la Ligue professionnelle de Hockey féminin.

Pourtant, elle a travaillé de façon acharnée durant tout son parcours. Depuis que je suis toute jeune, j'ai toujours voulu tout faire pour jouer au plus haut niveau, mentionne la hockeyeuse. On a travaillé fort par passion et maintenant de voir qu'on peut jouer professionnellement, ça ajoute de la fierté à tout le travail que ces femmes-là, dont moi, avons fait.

Si je te donne un marteau, puis que tu ne tapes pas sur le clou, le clou n'entrera jamais dans la planche, right? Si mes athlètes ne font pas le travail, bien ils n'auront pas les résultats. Dans le cas de Maude, ce n'est pas un problème. Elle fait le travail, elle fait ce qu'elle a à faire, elle met l'effort.

Dans les bons, comme les mauvais moments, Maude a pu compter sur un préparateur physique et un entraîneur des habiletés dévouées. C'est un gros wow! C'est vraiment une bonne personne, mentionne son entraîneur des habiletés, Stéphane Dion. Dès qu'elle embarque sur la glace, le sourire est là. En dehors de la glace, le sourire est là aussi. Ce n'est vraiment pas une difficulté de travailler avec elle au contraire.

Maude Poulin-Labelle en compagnie de son entraîneur des habiletés, Stéphane Dion.

Lors de son passage à l'école secondaire, Maude a porté les couleurs du Collège Stanstead en Estrie, tout comme deux autres joueuses repêchées lundi. On avait quand même plusieurs filles qui étaient sur la liste. D'en voir trois sortir, ça a été un moment historique , témoigne le directeur du programme de hockey du collège, James Rioux.

La défenseuse de 23 ans n'a pas encore signé son premier contrat professionnel, mais elle a déjà hâte de devenir l'idole de jeunes qui caressent le même but.

Inspirer les jeunes filles, pour moi, c'est important qu'elles puissent rêver, comme moi j'ai pu dans un sens, avec mes parents qui ne m'ont jamais mis de barrière.

Comme PK Subban, elle aimerait porter fièrement le numéro 76 à Montréal.

D’après le reportage de Pierrick Pichette