Eau potable : Saint-Hilaire évalue ses options

Au Nouveau-Brunswick, les résidents du quartier Saint-Hilaire à Haut-Madawaska – qui sont sans eau potable depuis plus de deux ans – commencent à voir la lumière au bout du tunnel. Une source d'approvisionnement en eau potable a bel et bien été trouvée et des solutions sont mises de l'avant, mais les citoyens devront s’armer de patience.

Depuis plus de deux ans, Jean-Marc Dion doit faire bouillir son eau ou utiliser de l’eau embouteillée offerte par la municipalité.

À tous les deux trois jours, on vient chercher une canisse, un bidon d'eau. Pis après ça on le prend pis on monte en haut , explique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Jean-Marc Dion doit utiliser des bouteilles d'eau, car l'eau de sa maison n'est pas potable. Photo : Radio-Canada

Un changement difficile à accepter au début, mais qui est devenu une routine au fil du temps.

C'est certain ça change le quotidien pour faire le manger, pour faire toutes sortes de choses, on est habitué d'aller à la champlure , raconte Jean-Marc Dion.

Après plus d'un an de recherche, une source d'eau potable a été trouvée et pourrait servir aux résidents du quartier.

Publicité

L'eau est forte en manganèse et en fer. Elle dépasse les normes fédérales et provinciales. C'est pour ça qu'on est obligé de la traiter. On ne peut pas distribuer l'eau parce que ça peut être un danger pour la santé des gens , explique Jean-Marc Dion.

Réduire les coûts

Le projet est estimé à environ 5 millions de dollars. La municipalité de Haut-Madawaska devra investir environ 1,3 million de dollars. La ville tente donc de réduire les coûts le plus possible.

Pour se faire, elle suggère de reprendre des réservoirs qui se trouvent dans le quartier de Clair.

On veut réutiliser ces réservoirs-là. Il s'agirait tout simplement de les nettoyer, de les peinturer et on pourrait sauver à peu près 350 000 à 400 000 milles dollars , explique le maire de Haut-Madawaska, Jean-Pierre Ouellet.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Haut-Madawaska Jean-Pierre Ouellet. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Toutefois, cette idée ne plaît pas à tout le monde.

Publicité

Tout le reste du système va être neuf, pourquoi utiliser d'autre chose qui vient de seconde main d'ailleurs? Aussi bien tout avoir neuf et là ça va être fait pour une fois et ça va être fini , croit Jean-Marc Dion.

La décision sera prise par la firme embauchée par la municipalité, selon le maire.

Une chose est certaine : peu importe le scénario, la facture d’eau des citoyens de Saint-Hilaire va augmenter.

Et les travaux sont loin d’être terminés. Selon la ville de Haut-Madawaska, les résidents devront s'armer de patience, puisque le système ne sera pas fonctionnel avant 2025.

Avec des informations de Mathilde Pineault