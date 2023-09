Ellipse, un nouvel espace virtuel pour les arts

Un nouvel espace virtuel dédié à la diffusion et à la documentation d’arts technologiques vient d’être inauguré à Québec. Ellipse est désormais accessible gratuitement au public, avec ou sans casque de réalité virtuelle.

Ellipse est l’initiative de la compagnie de Québec Interférences, qui se donne la mission depuis 2015 de démocratiser toute forme d’art qui utilise ou intègre la technologie. En collaboration avec le Centre en imagerie numérique et médias interactifs (CIMMI), l’ OBNL travaille sur ce projet depuis 2018.

Je crois que pour le grand public, c’est quelque chose d’encore mystérieux [...] explique Louis-Robert Bouchard, directeur général et artistique d’Interférences. Pour nous, c’est d’amener un métavers développé par la communauté artistique pour le public et d’amener les gens à s’intéresser à ça.

Disponible depuis jeudi, l’espace est à amadouer avec un casque de réalité virtuelle ou sur un ordinateur, à la manière d’un jeu vidéo. On est vraiment aux premiers balbutiements de cette technologie-là. Chez Interférences, on trouve que c’est important de réfléchir à ce sujet-là et de l’amener de manière adéquate aux artistes et au public , ajoute M. Bouchard.

Ouvrir en mode plein écran Une des quatre zones que le public pourra explorer. Photo : Interférences

Offre artistique variée

Dans cet espace virtuel, le public pourra explorer quatre zones : Documentaires, Oeuvres, Formations et Amphithéâtre, où se côtoieront le théâtre, la muséologie et des propositions d’art multidisciplinaire.

Ce qui est le fun avec la réalité virtuelle, c’est qu’on peut sortir du réel, continue M. Bouchard. Alors on a fait un monde plus grand que nature mais tout en restant sobre, noir et blanc, pour vraiment laisser la place aux oeuvres.

Actuellement, le public peut voir Les délices de Catherine Bélanger et Suspensions de Simon Giguère, qui se trouvent dans la zone Oeuvres; la performance théâtrale Les Sonnets, imaginée par Louis-Robert Bouchard et Émile Beauchemin, dans la zone Amphithéâtre; le film de danse contemporaine 4646 KM de Louis-Robert Bouchard et Geneviève Duong et des entrevues enrichissantes avec Robert Lepage, Sabotage, des commissaires du Mois multi et des employés du Musée de la civilisation dans la zone Documentaires.

Ouvrir en mode plein écran L'oeuvre « Les délices » de Catherine Bélanger Photo : Interférences

Expérience connectée au réel

L’expérience virtuelle est attrayante, mais l’équipe derrière Ellipse est préoccupée par la qualité du ressenti de ses visiteurs, car selon eux, l’appréciation de l’art demeure une pratique humaine.

Quand on circule, on a un sentiment de vertige, ajoute Andrée-Anne Blacutt, artiste-documentariste et chercheuse en design et innovation sociale. L’espace est grandiose, et on a la sensation de circuler dans l’espace. Il y a une expérience physique qui est importante.

L’aspect visuel des lieux contribue également à distinguer le virtuel du réel. La texture a été travaillée. Ce n’est pas hyper réaliste, c’est assez chaleureux , ajoute-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran De gauche à droite : Louis-Robert Bouchard, Andrée-Anne Blacutt et Catherine Bélanger Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Catherine Bélanger, qui propose l'œuvre Les délices dans l’Ellipse, est aussi sensible à ce que la technologie soit perçue comme un outil, et non le centre de sa pratique. Sa proposition nous plonge dans l’établissement de la soupe populaire de la Haute-Ville, où ses usagers prennent le lunch.

Moi, je vois la réalité virtuelle comme un médium, et je souhaite que ça disparaisse un peu dans l’expérience qu’on fait de mon œuvre, que ça serve à vivre ces rencontres-là.

Ellipse est disponible via le site web d’Interférences.